"Hay una dinámica similar a la hiperinflación": la temible advertencia del think-tank más escuchado

La inflación de 5,1% de mayo determinó que el aumento generalizado de precios en los últimos 12 meses sea mayor al 60%, un nuevo récord de los últimos 30 años . La dinámica inflacionaria motivó al Banco Central (BCRA), aumentase la tasa de interés en 5 puntos porcentuales, del 48 al 53 por ciento.

A pesar del paquete de medidas tomado por el Gobierno para la 'lucha contra la inflación' , diversos analistas y consultores económicos han expresado su pesimismo acerca del desempeño que pueda tener el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los próximos meses.

Según un nuevo trabajo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea , "la dinámica económica experimentada en los últimos tiempos, encuentra algunas preocupantes semejanzas a los períodos previos de los tres episodios hiperinflaciones registrados en la historia de Argentina".

riesgo de hiperflación: las variables a tener en cuenta

El estudio puntualizó que "la inflación promedio de los últimos tres meses es similar a la que se produjo en octubre y noviembre de 1988", ocho meses antes del estallido de la hiper de 1989.

A pesar de la inquietante comparación, IERAL consideró que el gobierno tiene a su mano herramientas para evitar el escenario tan temido .

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán.

"Si el gobierno cumpliera con las metas fiscales comprometidas y los desembolsos del FMI se ejecutaran de acuerdo a lo previsto, éstos serían factores compensadores, de la mano del extraordinario nivel de los precios internacionales de los principales productos de exportación del país", afirmó el estudio económico que pertenece a la Fundación Mediterránea.

No obstante, el informe no pierde el eje sobre los problemas económicos que no son resueltos por el Gobierno nacional, entre ellos el nivel de acumulación de reservas que está por debajo de lo previsto.

"El contraste con los datos de 2021 es muy significativo. A esta altura del año pasado, el Banco Central había podido concretar compras netas de divisas en el mercado oficial de cambios por US$ 6 mil millones mientras que en igual período de este año el saldo es de sólo 932 millones de dólares", puntualizó.

Desde el Gobierno respondieron en varias ocasiones a esta observación culpando al shock externo que modificó la estacionalidad en los sectores clave para la conformación de reservas. Además, asignaron a que la liquidación de los productores es más lenta que el año pasado y que hay demoras en el giro de diversas asistencias con organismos internacionales como el BID.

"Posibles dinámicas hiperinflacionarias": gasto, tarifas y problemas de financiamiento

El IERAL también remarcó que " el exceso de gasto complica el objetivo de acumular reservas " y enfatizó que la "dinámica económica se ha potenciado por la crisis registrada en el mercado doméstico de deuda pública".

A los datos negativos, le añadió que "la economía se encuentra prácticamente estancada, el Banco Central cuenta con muy pocas reservas propias, el índice de Confianza en el Gobierno (ICG - UTDT) continúa cayendo".

La inflación en los alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 4,4% en el mes de mayo.

Y continuó con la descripción: "la semana pasada se registraron fuertes caídas en los precios de los bonos ajustados por CER anticipando posibles problemas de financiamiento, el proceso de huida del dinero doméstico (pesos) continúa acelerándose, al tiempo que crece considerablemente el grado de indexación en la economía (ajuste del 60% en paritarias del sector bancario)".

"Gran parte de esta dinámica fue experimentada por nuestra economía en los períodos previos a las hiperinflaciones de 1975, 1985 y 1989 tal como los definen Kehoe y Nicolini en un recomendable libro que analiza la dinámica de las principales economías de América Latina en los últimos 60 años", concluyó el informe de IERAL.