El Gobernador de Corrientes, duro con Alberto Fernández: "Hay sobreactuación, amiguismo y discriminación"

"Actitud sobreactuada", "repartos discrecionales de fondos", "amiguismo" y "actitud responsable". Todos estos y muchos más son los cuestionamientos que hizo el gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, para sustentar el faltazo de los mandatarios provinciales de la oposición a la reunión con Martín Guzmán para analizar los alcances del acuerdo que Argentina busca con el FMI.

"No se trata de faltar por una actitud caprichosa. No vamos a la Casa Rosada porque vemos una sobreactuación del gobierno y una falta de interés por redefinir una nueva relación de poder entre la Nación y las provincias " dijo Valdés a El Cronista pocos minutos después de que el presidente Alberto Fernández cuestionara con dureza a los gobernadores opositores que no estarán mañana con Guzmán.

Para sentarse a dialogar con la Casa Rosada sobre los detalles del acuerdo con el FMI el gobernador radical de Corrientes, al igual que sus pares de Jujuy y la ciudad de Buenos Aires, pidió conocer de antemano los temas técnicos, resolver la relación de poder Nación-provincias y tener una conversación "más realista, sincera y sin forcejeos con las provincias".

El gobernador radical de Corrientes dijo que la oposición siempre mostró una "actitud responsable y madura" al avalar el pacto fiscal o apoyar al gobierno en las negociaciones con el Fondo. Pero de inmediato aclaró: "vamos a acompañar algo que sea racional ya que no compartimos la idea de ir a una reunión sobreactuada para la tribuna".

En línea con lo que hoy denunció el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para el gobernador de Corrientes hay "fines políticos" y "mucha sobreactuación" en la convocatoria de la Casa Rosada a la reunión con mandatarios provinciales. Es más, Valdés cree que el gobierno debería tener una "actitud más responsable" y dialogar con los gobernadores no sólo sobre la refinanciación de deudas de la Nación sino también de las provincias.

"Hace falta discutir una nueva relación de poder entre la Nación y las provincias", expresó. Esto implica cuestiones más profundas como por ejemplo, enumeró, los "subsidios desmesurados para el transporte del AMBA, el reparto de obra pública preferencial a la provincia de Buenos Aires o los subsidios al gas sólo para las provincias patagónicas ".

Valdés cree que en el reparto de fondos por falta de una ley de Presupuesto 2022 podrán darse casos concretos de "discriminación y discrecionalidad". Sobre todo el mandatario de Corrientes apunta al reparto de fondos de la Nación para los gobernadores amigos.

"La discriminación en el reparto se ve en todos lados. Aquí en Corrientes tenemos un 30% menos de obra pública que el año pasado y Aysa recibió 200.000 millones de pesos en subsidios que es el equivalente a todo el presupuesto de mi provincia", dijo Valdés.

El gobernador de Corrientes habló de "una distorsión gigantesca" en el reparto de fondos nacionales y dijo que el gobierno de Alberto Fernández "siempre busca un culpable en la oposición para justificar todos los males".

En relación al esquema de premios y castigos de la Casa Rosada a la hora de analizar las deudas que tienen las provincias el gobernador Valdés denunció que hay una suerte de "incentivo a los que no cumplen y castigo a los que tienen las cuentas en orden".

Así, mencionó que Corrientes cumplió con el pago de sus deudas pero no recibió nada a cambio y muchas provincias endeudadas que están alineadas con Alberto Fernández reciben mucho más. "Esta todo al revés: a los que les va mal los asisten porque son amigos y a los que cumplimos nada".