El economista y exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sostuvo que el peronismo atraviesa un proceso de reorganización “desde abajo” y cuestionó con dureza la experiencia económica del último gobierno. Lo hizo durante su participación en “Nada Personal: el debate de la semana”, el ciclo que se emite por El Cronista Stream, conducido por Mariana Brey junto a un panel integrado por Flor Barragán, Yayi Morales y Agustín D’Attellis. En un intercambio marcado por cruces y definiciones políticas, Moreno afirmó que el movimiento “se está reorganizando” y relativizó la falta de liderazgo: “El peronismo abajo está muy bien. Empieza a ser opción en la gente, en el pueblo, porque no hay otra alternativa”. El exfuncionario rechazó la idea de que el peronismo deba definirse en términos ideológicos tradicionales. “Izquierda y derecha son categorías europeas. Acá la discusión es la armonía entre el capital y el trabajo versus los que quieren que el capital se apropie de todo el excedente”, planteó. Moreno diferenció la doctrina peronista de los gobiernos recientes y apuntó directamente contra la gestión de Alberto Fernández. “El plan de gobierno de Alberto Fernández no fue peronista”, sostuvo, y explicó: “Los planes que se aplicaron no devenían de la doctrina”. En esa línea, cuestionó la designación de Martín Guzmán: “Si no, no hubiese sido ministro de Economía el pibe Guzmán. Eso es socialdemocracia, postmodernismo, la escuela de Frankfurt. No tiene nada que ver con el peronismo”. Al analizar el escenario electoral, Moreno admitió que el peronismo aún no definió un candidato, pero consideró que no demorará en hacerlo. “No creo que mucho más”, dijo. Al mismo tiempo, fijó una condición geopolítica: “No puede haber un candidato peronista prochino. Es América para los americanos”. En ese marco, puso en duda la viabilidad de Axel Kicillof como postulante nacional: “Si quiere ser candidato del peronismo, tiene que cambiar”. También relativizó las definiciones internas: “Un proyecto político no puede ser de una persona. Eso es una tontería”. En el tramo más económico del debate, el exsecretario de Comercio estableció un paralelismo con Donald Trump y defendió su propia gestión. “No hay diferencia entre Trump y Moreno en economía”, afirmó. Según explicó, el enfoque basado en la protección de la industria y el mercado interno es el que hoy predomina a nivel global. “Cuando dicen que fracasamos, ojo, porque están criticando a Trump”, advirtió. Y agregó: “Si hace lo que hice yo, ¿cómo no lo voy a apoyar?”. Moreno trazó un diagnóstico crítico sobre la situación económica actual y aseguró que la falta de ingresos limita cualquier presión cambiaria. “No hay plata para comprar dólares. Apenas alcanza para comprar una factura”, graficó. En ese sentido, describió un deterioro en el consumo cotidiano: “Cuando los muchachos cobran compran la factura más cara; en la segunda quincena bajan y a fin de mes compran lo más barato”. Pese a ello, señaló que las familias continuaron demandando divisas: “En este bimestre se compraron casi 6.000 millones de dólares”. Moreno también apuntó contra el presidente Javier Milei y su equipo económico. “Tiene otra concepción. No protege la industria”, sostuvo. Además, cuestionó el nivel del tipo de cambio: “Hoy el dólar es lo más barato que hay”, y vinculó esa situación con la caída de ingresos en distintos sectores. En el plano teórico, rechazó las ideas del liberalismo económico y criticó declaraciones del mandatario: “Si le sacás la teoría del valor a Adam Smith, no es Smith”. A lo largo del debate, Moreno insistió en separar la doctrina peronista de las experiencias recientes y en la necesidad de reconstruir un proyecto colectivo. “La doctrina está siempre actualizada. De ahí se deriva el plan de gobierno”, explicó. Y cerró con una definición sobre el futuro político: “El peronismo vuelve a ser opción porque expresa al pueblo”.