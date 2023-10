Argentina avanzó con el ingreso al Banco de los BRICS: cómo repercuten los dichos de Milei

El Presidente Alberto Fernández se reunió con la titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff. Durante el encuentro analizaron el proceso de incorporación del Argentina al bloque de los países y potencias emergentes, tras la última reunión del foro, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.





La dirigente brasileña recibió a Alberto Fernández en la sede del NBD en el barrio Pudong (Shangai). Durante la reunión, el Presidente le entregó una carta formal, que es el primer paso para cumplir con el proceso de incorporación.

Tras la cita, el Jefe de Estado agradeció "sinceramente el compromiso de Dilma" por facilitar el ingreso del país "a este importante bloque" y que "la reunión sirvió para oficializar la adhesión de Argentina al Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics".

Del encuentro, que se extendió por una hora y 25 minutos, también participaron el titular del Banco Central, Miguel Pesce; la secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, y el cónsul en Shanghái, Luciano Tanto.



"La Argentina ha iniciado el proceso de adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics. En Shanghai, China, me reuní con la presidenta del Banco, Dilma Rousseff" , señaló el Jefe de Estado a través de su cuenta oficial de Twitter.

La entrevista entre Fernández y Rousseff permitió reafirmar la intención de Argentina de consolidar su ingreso al bloque de naciones emergentes fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que en agosto último acordó incorporar una serie de nuevos miembros, cada uno de ellos apadrinado por las naciones que ya lo integran.

Junto a Argentina, los países que se sumarán al foro político y económico a partir del 1º de enero próximo son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Egipto. Cabe destacar que esta nueva adhesión a los ya cinco países que integran el grupo concretará un "proceso de expansión" que llegará a representar el 46% de la población mundial, cerca del 28,3% del producto bruto mundial y el 56,9% de la producción global de petróleo , entre otros indicadores.

En cuanto a la institución financiera del bloque, el NBD (New Development Bank, en inglés) se constituyó en 2014, año en el que se acordó también un Acuerdo Contingente de Reservas a fin de brindar herramientas a los países miembros para hacer frente a eventuales desequilibrios de su balanza de pagos.

Para la inclusión de Argentina al NBD, el Congreso deberá primero aprobar esa decisión a través de una ley expresa, al tratarse de una institución de crédito multilateral. La negociación implica que la Argentina debe hacer su aporte de capital para poder ser parte y también para comenzar a ser beneficiado con créditos . El objetivo del país es poder acceder a nuevas formas de financiamiento, que no tengan los condicionamientos y presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Fernández remarcó qué "El NBD es fundamental para proveer financiamiento a países de economías emergentes, una gran oportunidad para el futuro de la Argentina y otro paso hacia una arquitectura financiera mundial inclusiva con más países involucrados. La agenda del Sur Global sigue fortaleciéndose" .



Julio Vitobello, Sabino Vaca Narvaja, Alberto Fernández, Dilma Rousseff, Cecilia Todesca Bocco y Miguel Pesce.

Finalizado el encuentro, y en el marco de la gira prevista al gigante asiático, Alberto Fernández se dirigió a Beijing para asistir hoy al III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, que tiene como lema "Juntos por el desarrollo y la prosperidad comunes", y del que formará parte por invitación de su par chino, Xi Jinping.

Desde su llegada a la capital, el sábado pasado, el mandatario mantuvo reuniones con empresarios locales, con la perspectiva de profundizar el desarrollo en la Argentina de la electromovilidad, la industrialización del litio y las energías renovables. Se entrevistó con directivos de la empresa Gotion, fabricante de baterías de litio para autos, ómnibus y bicicletas con inversiones en el país.



El jefe de Estado también se reunió con representantes de las firmas CST Mining Group, ProwerChina, CEMEC y China Energy más el grupo Gezhouba, la firma tecnológica Huawei y la compañía minera Tsingshan, una de las principales productoras de níquel y acero inoxidable a nivel global.

"Está saliendo todo muy bien, mantuvimos reuniones con muchos inversores y estamos muy conformes" , señaló este lunes pasado el propio jefe de Estado en un breve intercambio con Télam, al salir del hotel para entrevistarse con el titular de la minera Tibet Summit Resources, Huang Jianrong.

Cómo ve en China frente la posibilidad de que gane Milei

La alternativa del ingreso a los BRICS es posible a futuro, pero el proceso no avanzará si Sergio Massa no es el próximo Presidente. Los otros principales postulantes presidenciales no tienen siquiera intenciones de incorporarse al bloque.

De hecho, el candidato más votado de las PASO, Javier Milei, ya manifestó que en el caso de alcanzar la presidencia no tiene intenciones de mantener relaciones con China. Además, quiere romper los lazos con Brasil, primer socio del país.

Estas afirmaciones llegaron al país asiático y fueron comentados con "preocupación" durante los encuentros que la comitiva argentina mantuvo con empresarios locales. En cinco días el país elegirá a su próximo jefe de Estado y China, segundo socio comercial de la Argentina, observa ese proceso y aguarda a conocer el resultado.

Además del ingreso a los BRICS, Argentina mantiene fuertes lazos con China que se traducen en el financiamiento de las represas Cepernic y Kirchner en Santa Cruz, la autorización del swap de yuanes y los proyectos pendientes en el marco de la Franja y la Ruta.