Gestos presidenciales: reunión con Massa, acto con gobernadores en Tucumán y un retuit sugestivo

Esta mañana Alberto Fernández volvió a la Casa Rosada donde se recibió nuevamente a Sergio Massa con quien tuvo varias reuniones el fin de semana pasado, ofertas de cargos mediante. Hablaron, se dijo oficialmente, sobre la sesión que este martes tuvo lugar en Diputados. Después citó a la flamante ministra de Economía Silvina Batakis.

"Están muy contentos los dos con una muy buena sesión para el oficialismo", remarcaron en Presidencia sobre Fernández y Massa.

Mientras tanto en San Miguel de Tucumán arrancaron los preparativos para la celebración del 9 de Julio en una semana tensa para el Frente de Todos. El Presidente participará de los actos centrales por los 206 años de la Independencia junto a gobernadores, ministros y una delegación de diputados nacionales que se anticipará la víspera, primer acto al que en principio iría.

También prepara su visita a Washington para la bilateral con Joe Biden por lo que se mantiene en línea permanente con dos de sus hombres más cercanos, el canciller Santiago Cafiero, en viaje a Indonesia para una reunión del G20, y con Jorge Argüello, embajador en Washington.

Por decreto del ex presidente Carlos Menem, cada 8 y 9 de julio la Capital Federal se traslada a San Miguel de Tucumán, fundada en 1565. Es un hecho simbólico que rige desde el año 1991 por el que quien ejerce la presidencia también se instala en esa ciudad.

Como es habitual, habrá un acto central y actividades en la Casa de Tucumán aunque no está confirmada aún la agenda completa del jefe de Estado que después de la designación de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, concentró su agenda en la quinta presidencial de Olivos. Este miércoles volvió a Casa Rosada para reunirse con la flamante funcionaria en medio de la fuerte reacción de los mercados.

INDEPENDENCIA Y OBRA PÚBLICA

Detrás de lo preparativos para el sábado se encuentra la gobernación de Tucumán y el municipio de San Miguel. Será el primer festejo como gobernador interino de Osvaldo Jaldo, a cargo de la provincia mientras Juan Manzur se encuentra de licencia para ejercer como Jefe de Gabinete nacional. Manzur aceptó formar parte del equipo del Presidente después de las masivas renuncias kirchneristas tras la derrota de las PASO legislativas en septiembre pasado. Obviamente también estará en Tucumán este fin de semana. Y será además una nueva oportunidad para que el jefe de Estado se muestre rodeado de mandatarios peronistas.

Los tucumanos organizan una serie de actividades de las que no será parte Fernández y que arrancarán el viernes con un show en la explanada de la Casa de Gobierno para el que convocaron a artistas como Gladys, La Bomba Tucumana; El Chaqueño Palavecino, Axel, y Marcela Morelo, entre otros.



La agenda fuerte de la política, además del tradicional Tedeum, incluirá un despliegue de distintos ministerios nacionales. Ya está confirmada la entrega de 100 viviendas que forman parte de la reconstrucción del barrio Manantiales Sur, con una inversión de $ 46.858.958. A una semana de la traumática salida del ex ministro de Economía Martín Guzmán, Fernández tendrá un motivo válido para festejar: con estas 100 casas el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi completará las 50000 viviendas entregadas.

dIPUTADOS A TUCUMÁN

Sergio Massa celebró la media sanción de la ley de beneficios para la industria automotriz esta semana

En los actos de Tucumán también estará una delegación de diputados nacionales liderada por el presidente de la Cámara baja. En silencio desde que el fin de semana pasado fuera convocado varias veces a la quinta presidencial, el tigrense se concentró en la agenda legislativa de la que charló hoy en Casa Rosada. Este martes y hasta la madrugada del miércoles condujo una tensa sesión donde sólo pudieron tratarse proyectos de ley con amplio consenso, casi una condición indispensable en estos tiempos tormentosos con diferencias dentro del oficialismo y con la oposición. Sólo hubo un tema conflictivo para Massa del que salió airoso. El oficialismo con ayuda de los opositores Graciela Camaño, Margarita Stolbizer y el radical de Evolución Emiliano Yacobitti logró quórum para dar media sanción a la creación de la reserva marítima Agujero Azul en el mar argentino, en la zona de hundimiento del ARA San Juan. Juntos por el Cambio intentó dejar sin quórum la sesión pero no pudo. El proyecto establece que una vez vencidos no se podrán renovar permisos de pesca.

SEÑALES ALBERTISTAS

Desde la salida de Guzmán, Alberto Fernández mantiene silencio. Celebran en el oficialismo que ni el jefe de Estado ni desde el sector K del Frente de Todos se ventile la intimidad de la cena en la que se reencontraron el Presidente y la Vice. La expectativa sigue sin embargo intacta respecto a la continuidad de esa relación y el efecto sobre la gestión.

Fernández sólo da pistas a través de terceros. En las redes sociales compartió la noticia de la media sanción de leyes que impulsó junto al también renunciante ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Fue también un guiño para los diputados, entre ellos Marcelo Casaretto de Entre Ríos, presidente de la comisión de Industria, cuyos tuits sobre la Ley Automotriz y la Ley de Biotecnología y Nanotecnología compartió. Casaretto destacó en cada mensaje que fueron proyectos enviados por el Presidente de la Nación. También con la Ley Agrobioindustrial cuyo debate en comisión comenzó hoy con la presencia de los máximos representantes del campo, justo en medio del conflicto por el gasoil, como José Martins de la Bolsa de Cereales, Nicolás Pino de la Sociedad Rural, Jorge Chemes de CRA, Carlos Achetoni de la Federación Agraria y Elbio Laucerica de Coninagro. También invitaron a Semilleros, Frigoríficos, Argentrigo y Syngenta.

El ministro de Obras Públicas, @gkatopodis, inauguró un sistema de luz led en la autopista Riccheri. En ese marco, el funcionario analizó la reunión del presidente @alferdez y la vicepresidenta @CFKArgentina.#TVPNoticias | https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/lryrliuisE — Televisión Pública (@TV_Publica) July 6, 2022

El mensaje más sugestivo sin embargo fue el retuit de un fragmento de un discurso del ministro de Obras Pública Gabriel Katopodis que difundió la TV Pública. "Entienden como nadie el tamaño de la disputa que está en juego en nuestro país, de vuelta en la Argentina la discusión es de dos modelos, no de tres, cuatro o cinco. Está gobernando el peronismo y al peronismo no se lo lleva puesto ni la pandemia, ni la guerra ni ningún trasnochado en ningún canal de televisión que nos quiera hacer creer que estamos reculando. No estamos reculando, todos los días vamos a tomar decisiones", sentenció el funcionario cuyas palabras hizo suyas el Presidente de la Nación.