Eduardo Duhalde dijo que Argentina tiene que salir de la crisis "a la 2002": qué propuso

El ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde, quién gobernó tras la crisis económica, política y social de finales del 2001, manifestó que en Argentina "hay que sacarse de la cabeza" la grieta entre el gobierno y la oposición, y afirmó: "tenemos que hacer lo que hicimos en 2002".

"Argentina es un país bendecido, tenemos todo lo que necesita tener un país; vamos a salir de esto pero tenemos que hacer lo que hicimos en 2002, manifestó Duhalde en diálogo con Romina Manguel para Radio Con Vos.

Góndolas calientes: el pronóstico de los especialistas para el consumo de acá a fin de año



En caída libre: la sangría de los bonos no se detiene y el riesgo país supera los 2600 puntos



A su vez explicó que se encuentra "tratando de ayudar a los gobiernos argentinos" porque es "la responsabilidad y la obligación de quienes pasaron por la presidencia" .

En este sentido señaló que "no fue secreto" la salida de la última crisis y recordó: "Yo puse como condición en su momento que si no me apoyaban todos no asumía". "Me apoyaron todos, más del 90% de los diputados y senadores que me votaron", explicó.

Eduardo Duhalde fue presidente durante el 2 de enero de 2002 hasta el 25 de mayo de 2003.

Además, insistió en que "hay que sacarse de la cabeza lo de gobierno y oposición, eso es muy viejo". "La gente no elige a una persona para que sea oposición, la elige para que sea parte de un gobierno", expresó refiriéndose a la grieta.

EDUARDO DUHALDE: LAS TRES PROPUESTAS QUE HIZO

"Los que creemos en la unidad, lo primero que tenemos que saber es que no tenemos que pelearnos con nadie, lo que no significa que yo haya sido muy fuerte en las críticas a las acciones del Gobierno pero no a las personas. Los argentinos no quieren vernos más pelear", marcó Duhalde.

Otras de las críticas que realizó el ex mandatario interino fue reducir la cantidad de ministerios del Gabinete nacional: "No necesitamos más de 11, o menos, porque si bien las crisis son multicausales, las cosas que tenemos que arreglar son muy pocas".

Silvina Batakis arma el equipo: estos son los primeros nombres confirmados en Economía



"Alberto Fernández no va a renunciar": la chicana del Movimiento Evita contra Cristina Kirchner



De la misma forma señaló que "hay que resolver el tema de la corrupción" y "modificar la Constitución" porque "votar cada dos años es un disparate". Pero explicó que para discutirlo "tenemos que estar todos juntos".

Eduardo Duhalde: "Vamos a salir de esto pero tenemos que hacer lo que hicimos en 2002".

"Nuestro país es un país totalmente desordenado, no se controla nada y no hay respeto; lo que hemos logrado entre todos es tener una democracia fallida", expresó el ex presidente, aunque consideró que "es mejor que perder la democracia ". "Para no perder la democracia tenemos que unirnos", aseguró.

JP MORGAN: "ESTÁN DADAS LAS CONDICIONES PARA UNA HIPERINFLACIÓN"

El banco JP Morgan alertó que la economía argentina tiene las "condiciones necesarias" para llegar a una hiperinflación. "Como muestra la historia económica, las crisis políticas aparecen como condiciones necesarias para escenarios de muy alta/hiperinflación", sostuvo la entidad financiera.

Además, recordó que en octubre del año pasado: "Señalamos que los desequilibrios macroeconómicos requerían un programa de estabilización, aunque la falta de voluntad política hizo que tal enfoque fuera extremadamente improbable".

El JP Morgan lanzó una fuerte advertencia sobre la economía argentina. (Chris Ratcliffe/Bloomberg)

Ahora, dijo, los desequilibrios macro "se han vuelto más desafiantes, a pesar del enfoque sensible del FMI para ayudar al país para evitar que caiga en default, y los saltos en los precios de la energía y los productos agrícolas han exacerbado las presiones inflacionarias al alza, lo que suma ansiedad a la política".

Alerta: el pronóstico de JP Morgan sobre el riesgo de hiperinflación argentina



Alerta Moody's: "Argentina está cada vez más cerca de un serio problema"



"El camino a seguir parece inestable a medida que nos acercamos al año electoral, que hace que cualquier ajuste ortodoxo sea políticamente costoso y, por lo tanto, inviable. Por otro lado, cualquier estrategia expansiva solo aceleraría la inflación", advirtió JP Morgan.