Gesto del Gobierno hacia el campo: un técnico de la Mesa de Enlace será el nuevo Secretario de Agricultura

Una nueva jugada en medio de la larga partida de ajedrez que viene disputando el Gobierno y el campo. Horas después de que la Mesa de Enlace confirmó que este sábado participará de la protesta del sector rural, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, nombró a un técnico de la Mesa de Enlace como secretario de Agricultura en reemplazo de Jorge Solmi.

De esta manera, Matías Lestani, economista y director del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), asumirá este jueves como nuevo secretario de Agricultura de la Nación.

Es la principal autoridad en el sector de agricultura, donde en este momento se están desarrollando las principales discusiones como la creación de un fideicomiso para reducir el precio del trigo y el maíz.

Lo sorpresivo, es que CRA históricamente fue una de las más opositoras a muchas de las medidas del Ministerio de Agricultura , que según ha reiterado la entidad perjudican al campo.

Lestani es ingeniero Agrónomo, con un Máster en Administración de Negocios. Formado previamente en la escuela secundaria agrotécnica de Alternancia CFR "El Tejado", productor agropecuario y actual Presidente de la Asociación Internacional de Movimientos Familiares Agropecuarios (AIMFR) una entidad internacional que vela por la educación agropecuaria y el desarrollo territorial en más de 40 países.

Desde CRA remarcaron hace dos días que el sector necesita clarificar y dar previsibilidad en el futuro: "Es responsabilidad del Gobierno, lo que no nos puede pasar es volver a tener un año como el 2021, no sabíamos qué iba a pasar, no puede volver a suceder. No tenía nada de letra técnica".