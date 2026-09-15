Buenas noticias para los españoles: la economía crecerá más de lo esperado en 2026 (foto: ChatGPT)

La economía de España crecerá un 2,5 % en 2026, dos décimas más de lo estimado anteriormente, impulsada principalmente por la fortaleza del consumo privado y el dinamismo de las exportaciones de servicios.

Según informó EFE, la Cámara de Comercio de España revisó este martes al alza sus previsiones económicas y también elevó en cinco décimas su estimación de inflación media, que ahora sitúa en el 3,2 %.

La demanda nacional continuará siendo el principal motor de la economía durante lo que resta del año, con una aportación de 2,9 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Por el contrario, el sector exterior restará cuatro décimas.

El consumo y el empleo impulsarán el crecimiento de España

La Cámara de España prevé que el consumo de los hogares aumente un 2,7 % durante 2026, dos décimas menos que en sus anteriores estimaciones, sostenido principalmente por el buen comportamiento del mercado laboral.

En este sentido, la entidad mejoró de manera significativa sus perspectivas sobre la ocupación. Ahora espera que el empleo aumente un 2,3 % este año, siete décimas más de lo calculado en sus previsiones del pasado mes de marzo.

Este crecimiento supondría la creación de unos 480.000 empleos a lo largo de 2026 y permitiría que la tasa de paro continúe reduciéndose.

De acuerdo con las nuevas previsiones, el desempleo cerraría el año en el 9,7 % de la población activa, en línea con la mejora prevista del mercado laboral.

La inversión empresarial aumentará, pero también sube la inflación

Las perspectivas también son positivas para la inversión empresarial, que crecería un 4,5 % en 2026, según las estimaciones de la Cámara de Comercio.

Dentro de este apartado, la inversión destinada a bienes de equipo y productos de propiedad intelectual aumentaría un 3,3 %, mientras que la vinculada a la construcción registraría un crecimiento mayor, del 4,9 %.

Al mismo tiempo, la Cámara revisó al alza sus expectativas de inflación media hasta el 3,2 %, cinco décimas más que en su anterior previsión. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, se situaría en el 2,8 %.

La entidad advirtió que la evolución de los precios continúa siendo “una de las variables más sensibles a la evolución del escenario geopolítico”, debido al encarecimiento de determinados alimentos y productos energéticos refinados, además de la retirada progresiva de varias de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para contener la subida de precios.

Buenas noticias para los españoles: la economía crecerá más de lo esperado en 2026 (foto: Freepik) Freepik

Qué pasará con la economía española en 2027

Las perspectivas para el sector exterior fueron revisadas ligeramente a la baja como consecuencia del deterioro del entorno económico global y de una posible desaceleración del comercio internacional.

La Cámara prevé que las exportaciones aumenten un 1,4 % durante 2026, mientras que las importaciones avanzarían un 2,2 %. Este comportamiento explica que el sector exterior tenga una contribución negativa al crecimiento del PIB.

De cara a 2027, la institución redujo ligeramente su previsión de crecimiento desde el 2 % hasta el 1,9 %, debido al deterioro del contexto internacional y al elevado nivel de incertidumbre.

El escenario central de la Cámara apunta así a una desaceleración gradual de la economía, aunque considera que el ritmo de crecimiento continuará siendo significativo en un contexto internacional caracterizado por un avance moderado, frágil y desigual entre las diferentes áreas geográficas.