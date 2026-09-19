En esta noticia La segunda internación de Mirtha Legrand en una semana: qué tuvo

A menos de una semana de haber sido dada de alta, Mirtha Legrand ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei durante la tarde del viernes. Desde el hospital difundieron un nuevo parte médico y brindaron detalles sobre el cuadro de salud.

El más reciente y primero de esta nueva hospitalización, se conoció en la tarde de este viernes e informó que la conductora presenta un cuadro compatible con una neumopatía, una enfermedad, trastorno o alteración que puede afectar a los pulmones. Al mismo tiempo, el comunicado señaló que la próxima difusión se realizará el lunes.

La segunda internación de Mirtha Legrand en una semana: qué tuvo

El cuadro de salud de la legendaria presentadora atravesó un momento delicado luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis, por lo que fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Por tanto, Legrand había sido dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.