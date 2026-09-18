Una nueva encuesta nacional trae datos clave para la elección presidencial del año próximo. El relevamiento de la consultora Arena Pública, a la que accedió El Cronista, midió cómo llegan los principales dirigentes políticos al inicio de una carrera que promete ser reñida y en la que ningún espacio parece tener el camino allanado.

El trabajo se realizó sobre 802 casos, de los cuales 702 fueron online y 100 presenciales. El operativo de campo se llevó a cabo entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026, y el estudio tiene un margen de error del 3,4%, un dato que obliga a leer con cautela las diferencias más estrechas.

La consulta mide la imagen de Javier Milei y de Axel Kicillof, pero también la de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, dos figuras centrales de la política de las últimas décadas. Además, releva la intención de voto, el comportamiento en un eventual balotaje y las preferencias sobre el perfil del próximo Presidente.

Escenario de fragmentación y final abierto

Los escenarios planteados para los comicios de 2027 se dan en un contexto de fragmentación del electorado: además de La Libertad Avanza y el peronismo, aparecen Provincias Unidas (8%), el Frente de Izquierda (7%) y otras opciones (5%), en un tablero donde nadie se acerca a la mayoría.

En materia de imagen, el Presidente atraviesa un momento de estancamiento. Según el estudio, el 43% tiene una opinión positiva de Javier Milei (20% muy buena y 23% buena), mientras que el 53% la considera negativa (11% mala y 42% muy mala). Además, su imagen no varió entre agosto y septiembre.

El dato más contundente es la intensidad del rechazo: el 42% califica su imagen como muy mala, más del doble que quienes la ven muy buena (20%). Esa polarización muestra que Milei conserva un núcleo de apoyo firme, pero también enfrenta un rechazo todavía más amplio.

Axel Kicillof, en cambio, mejoró su posición: su imagen positiva subió de 39% en agosto a 46% en septiembre, mientras que la negativa bajó de 53% a 50%. Así, el gobernador bonaerense supera a Milei en imagen positiva (46% contra 43%) y tiene un rechazo menor (50% frente a 53%), aunque las diferencias quedan dentro del margen de error.

Las otras dos figuras medidas muestran trayectorias dispares. Cristina Fernández de Kirchner subió de 40% a 43% de imagen positiva, con 56% de negativa. Mauricio Macri, en tanto, cerró septiembre con 37% positiva y 60% negativa, el peor saldo entre los cuatro dirigentes relevados.

En el terreno electoral, el escenario es de paridad en primera vuelta. Si las elecciones fueran mañana, La Libertad Avanza y el peronismo empatarían con 37%, tras subir desde 33% y 34% en agosto. Esos aumentos se dieron a costa del voto en blanco y la abstención, que cayó de 9% a 3%.

En un eventual balotaje, Kicillof se impondría por un margen mínimo: 47% contra 44% de Milei. En agosto, el Presidente lideraba por 44% a 40%. El cambio se explica por el crecimiento del gobernador, ya que Milei se mantuvo en 44%. La diferencia de tres puntos, sin embargo, queda dentro del margen de error de 3,4%.

Otro dato relevante es la reducción de los indecisos y del voto en blanco. En el balotaje, quienes votarían en blanco o no tienen opinión suman 9% en septiembre, frente al 16% de agosto (7% y 2%, contra 9% y 7%). Esa caída de siete puntos coincide con la suba de Kicillof, de 40% a 47%.

Dos datos que pueden influir en 2027

Una de las consultas que realizó Arena Pública fue qué perfil de próximo Presidente prefieren los consultados. El 35% elige un candidato del PJ o del kirchnerismo y el 31% quiere que continúe Milei. Un 5% opta por alguien de afuera de la política y un 2% no sabe o no tiene opinión.

Sin embargo, un 14% dijo querer un candidato con la misma política económica, pero más moderado. El dato supone, a priori, un guiño al oficialismo: sumado al 31% que prefiere que siga Milei, casi la mitad (45%) se inclina por la continuidad económica. Pero también ese 14% deja en claro que las formas del Presidente parecen estar generando cansancio en la opinión pública, algo que desde la administración libertaria suelen relativizar.

El segundo dato es que el 13% quiere un candidato opositor que no sea del PJ ni kirchnerista. Esa cifra supera el 8% que hoy elegiría a Provincias Unidas, lo que sugiere que hay un espacio de crecimiento para una tercera opción. En un escenario de paridad, ese electorado puede resultar decisivo.

Malvinas y sobreendeudamiento: las otras señales de la encuesta

Sobre las últimas medidas que Milei adoptó respecto de Malvinas, el 58% está de acuerdo: 34% muy de acuerdo y 24% algo de acuerdo. En el otro extremo, el 42% expresa desacuerdo, y el 30% lo hace de forma total, una postura firme que muestra hasta qué punto el tema divide.

El corte por voto en 2023 muestra una fuerte brecha partidaria. El 78% de quienes eligieron a Milei apoya las medidas, mientras que el 66% de los votantes de Sergio Massa las rechaza. Sin embargo, un 35% del massismo las respalda, y entre quienes votaron en blanco o no saben, el 59% está en desacuerdo.

Sobre las últimas medidas que Milei adoptó respecto de Malvinas, el 58% está de acuerdo: 34% muy de acuerdo y 24% algo de acuerdo.

En el apartado de sobreendeudamiento, se consultó si el encuestado o algún familiar contrajo deuda. El 34% respondió que sí y el 66% que no. La encuesta no detalla el tipo de deuda, pero el dato aporta contexto sobre la situación económica de los hogares, un tema sensible en cualquier campaña.

Las diferencias más marcadas aparecen por género y nivel educativo. El 43% de los hombres dijo haber contraído deuda o conocer a alguien que lo hizo, frente al 26% de las mujeres. Por escolaridad, la respuesta afirmativa trepa a 43% entre quienes tienen secundario completo, contra 28% de quienes no lo terminaron y 35% con estudios superiores.

En cambio, la edad casi no incide: la respuesta afirmativa es de 34% entre los 16 y 29 años, 36% entre los 30 y 49, y 32% entre los mayores de 50. Este cruce sugiere que el endeudamiento atraviesa a todas las generaciones, aunque con mayor presencia entre los hombres y quienes completaron el secundario.