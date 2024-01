Gas: cómo serían los aumentos desde febrero, con subas hasta $ 24.000

Las facturas de gas natural por redes en todo el país tendrían un aumento de hasta el 180% para la clase media en febrero, y podrían multiplicarse por 8 en tres meses , si el Gobierno avanza con su idea de eliminar los subsidios para la población no vulnerable y reconoce a las empresas todas las subas de tarifas que piden por el atraso acumulado en los últimos cinco años.

Así surge de una estimación de la consultora Economía & Energía, que dirige Nicolás Arceo. Un usuario residencial -hogar que podría estar compuesto por una familia- de la Ciudad de Buenos Aires, con un consumo medio de 55 metros cúbicos (m3) por mes o 662 m3 por año y con el servicio de Metrogas, hoy paga entre $ 2179 y $ 4558 según su nivel de segmentación, y pasaría a abonar entre $ 5100 y $ 9894 a partir de sus consumos de febrero .

Eso implicaría aumentos de 117% para el Nivel 1 (ingresos o patrimonios altos y aquellos que no pidieron o renunciaron a los subsidios, pero igualmente cuentan con la ayuda del Estado, que desde marzo del año pasado dejó de actualizar en pesos los crecientes costos por la devaluación); 134% para el Nivel 2 (ingresos bajos y tarifa social); y 180% para Nivel 3 (ingresos medios), en el primer escalón. Esa suba contendría la mejora en los márgenes en torno al 500% promedio para las transportistas y distribuidoras, además de la quita de un 33% del subsidio.

Estimación de las tarifas de gas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Economía & Energía

Ya en marzo las boletas treparían a entre $ 9460 y $ 14.387, mientras que en abril los valores quedarían en $ 17.356 para usuarios de Nivel 2 y $ 23.772 para el resto, con una unificación entre aquellos de ingresos altos y medios. Así se completaría la eliminación del actual esquema de subsidios. La ayuda estatal se canalizaría mediante una "canasta básica energética" con máximos de volumen subsidiable (tanto en m3 como en kilovatios-hora de electricidad) y la continuidad de la tarifa social para los más vulnerables.

Los aumentos de las tarifas de gas

A partir de entonces, además, persistirán los aumentos mensuales para el tramo de transporte y distribución , de forma de mantener constantes en términos reales los ingresos de las empresas, así no caen pronto en desequilibrios financieros y pueden ejecutar su plan de inversiones en mantenimiento y eventual ampliación de la red.

En la actualidad, los hogares abonan el gas natural 0,70 dólar por millón de BTU en promedio , producto de que a los usuarios de ingresos altos se les traslada u$s 1,07, mientras que a los de ingresos medios u$s 0,40 y a los de ingresos bajos, u$s 0,31, sobre un precio promedio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, mezcla entre la producción local y las importaciones) apenas superior a los u$s 4 para esta época del año.

Los subsidios a la energía representaron la mitad del déficit primario fiscal en 2023: 1,5 puntos sobre 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)



El promedio anual de abastecimiento de gas treparía a u$s 4,80 , según la presentación de la Secretaría de Energía en la reciente audiencia pública del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), pero la empresa pública Energía Argentina (Enarsa), en la misma audiencia, estimó el costo para los hogares en u$s 5,17 por millón de BTU o 1629 millones de dólares en conjunto.