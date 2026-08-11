Reforma del Régimen Simplificado de Ganancias: todo lo que cambia para contribuyentes y contadores
Con el vencimiento del período fiscal 2025 corriendo en paralelo y la votación prevista para el 19 de agosto, qué cambia para contribuyentes y contadores y qué conviene ir preparando mientras la reforma avanza en el Congreso.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 11 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.