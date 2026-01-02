La recaudación tributaria cerró 2025 con una suba nominal del 39,4% interanual. El ingreso total de recursos alcanzó los $183,1 billones. Sin embargo, al descontar la inflación, el balance es menos alentador.

“La recaudación tributaria nacional total habría descendido un 3% real interanual durante diciembre de 2025. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual sería nula”, explicó el especialista Nadin Argañaraz.

“En diciembre de 2025 se registró la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total.Analizando por tributo, la recaudación que más habría caído sería, sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS, la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 58% real interanual, donde incidió de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario”, destacó.

El propio informe oficial reconoce que el resultado estuvo condicionado por ingresos extraordinarios registrados en 2024 que no se repitieron este año. Sin esos efectos, la variación nominal habría sido mayor, aunque aun así el desempeño real habría sido acotado.

El IVA, principal fuente de ingresos, recaudó $61,3 billones,con una suba interanual del 42,5%.En términos reales, el impuesto mostró virtual estancamiento.

El IVA impositivo creció por encima del aduanero, reflejando una recuperación parcial del consumo formal. Sin embargo, el avance no alcanzó para compensarla pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Las mayores devoluciones a exportadores y el uso creciente de planes de pago limitaron el crecimiento efectivo del tributo. El consumo dejó de caer, pero todavía no consolida una mejora real.

El Impuesto a las Ganancias aportó $37 billones, con un aumento nominal del 42,2%. La mejora estuvo explicada por mayores retenciones y por cambios normativos heredados de 2024.

En términos reales, Ganancias apenas logró empatar la inflación. No hubo un salto significativo en la rentabilidad imponible, sino un mayor esfuerzo fiscal sobre bases existentes.

El impuesto a los Créditos y Débitos mostró una suba del 48,6%.El avance respondió al mayor volumen de transacciones nominales. En términos reales, el crecimiento fue moderado.

La recaudación de la Seguridad Social creció 59,5%,el mayor incremento nominal entre los grandes rubros. El resultado estuvo impulsado por aumentos salariales nominales y por la actualización del tope imponible.

Aun así, el crecimiento real fue limitado. No se observó una expansión significativa del empleo formal,sino un efecto precio sobre la masa salarial.

Los derechos de exportación crecieron apenas 19,3% nominal. En términos reales, registraron una fuerte caída. La reducción de alícuotas y los incentivos a la liquidación de divisas impactaron de lleno en la recaudación.

Las retenciones perdieron peso como fuente fiscal,en un contexto de cambios en la política comercial.

Los derechos de importación subieron 75,5%,impulsados por el tipo de cambio y el aumento de importaciones. Es uno de los pocos rubros con mejora real apreciable, aunque concentrada en el efecto precio.

Bienes Personales cayó 13,7% nominal. La baja implica un desplome real significativo. La desaparición del ingreso extraordinario del REIBP (el regimen promocional de 2024, que acompañó el “blanqueo”) provocó la baja.

El impuesto a los combustibles aumentó 92,2%,explicado casi exclusivamente por actualizaciones de alícuotas. No reflejó un aumento del consumo.

“Bienes Personales tuvo una baja del 19%, estos últimos por comparar con una base alta de diciembre de 2024 y por bajas de alícuotas. Los tributos con mayor aumento real serían derechos de importación con 12,6%, impuesto a las ganancias con 9,7% e impuesto a los combustibles con 5%. Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,5% en diciembre”, según Argañaraz.

“El principal impuesto, el IVA, habría tenido una baja del 6,8% en términos reales respecto a diciembre de 2024″, destacó.