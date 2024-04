Ganancias: AFIP tomará una medida clave para evitar las deudas de 2023

Con el reloj en cuenta regresiva para la aprobación de la "Ley Bases...", que incluye cambios en el impuesto a las Ganancias, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) van a implementar medidas para evitar deudas por los últimos meses 2023.

Luego de las alertas que se generaron ante la falta de ratificación de los decretos del ex ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa que subieron el monto a partir del cual se pagaba el impuesto durante el último trimestre del año pasado, el Gobierno busca revertir esa situación.

La demora en el tratamiento en la Cámara de Diputados, en donde aún continúan en discusión puntos claves, obligó al organismo a buscar v ías para ganar tiempo y que los contribuyentes no tengan que ingresar el impuesto por lo que establece la ley .

Según pudo confirmar El Cronista con fuentes oficiales del organismo, nuevamente se extenderá el plazo para la presentación del formulario 527 "SIRADIG Trabajador" hasta el próximo 31 de mayo, inclusive . Lo que también tendría un efecto cadena, para la de la liquidación de los empleados y la devolución del impuesto.

De las cuales no pudieron confirmar a que día se correrían ni tampoco cuando se oficializará esta medida por medio de una Resolución General en el Boletín Oficial.

"La AFIP, de alguna manera, está cuidando a los contribuyentes porque si no sale la ley, el decreto no tiene que validez y tendrían que pagar lo que no se les retuvo desde octubre a diciembre", argumentó el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti.

Esta acción ya había sido empleada por la titular Florencia Misrahi. Casi un mes atrás, por medio de la Resolución General 5494/2024, que se publicó en el Boletín Oficial, se decidió mover la fecha hasta el 30 de abril, inclusive . Junto con la de las liquidaciones por parte de los empleadores al 31 de mayo y para devolver lo retenido en exceso, el 10 de junio próximo .

"Resulta necesario que este organismo implemente medidas acordes con los plazos parlamentarios para el dictado de las leyes, considerando, a su vez, su impacto en la liquidación anual de dicho tributo", destacaron en la resolución.

En su momento, la decisión fue festejada por el Consejo de Profesional de Ciencias Económica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dirige Gabriela Russo. "La AFIP dictó esta normativa (...) con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a la liquidación del impuesto a las Ganancias 2023, modificada por sucesivos decretos que no cuentan con trámite parlamentario", destacaron en su cuenta de X.

Pero la extensión del plazo para los trabajadores y por ende de las dos posteriores tiene un lado B. En un contexto de alta inflación (51,6% en el primer trimestre según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)), generará una licuación de las devoluciones.