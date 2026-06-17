El Gobierno nacional oficializó este miércoles la creación de un nuevo ítem salarial que podrá cobrar el personal de las Fuerzas Armadas. Se trata del “suplemento por título”, que busca reconocer el esfuerzo de formación profesional .

Lo hizo a través del Decreto 473/2026, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida busca revertir lo que el Ejecutivo considera una “pérdida irreversible de capital humano especializado” en las áreas de Defensa.

Suplemento por título para personal militar: cuánto se pagará

La nueva normativa modifica la Ley para el Personal Militar N° 19.101, incorporando este concepto como un suplemento general.

Al tener carácter general, el beneficio impacta directamente en el cálculo del haber de retiro, garantizando una correspondencia entre lo que percibe el personal en actividad y los jubilados del sector.

Los nuevos montos: ¿Cuánto más cobrarán los militares?

El suplemento se calculará como un porcentaje del haber mensual correspondiente al grado de cada efectivo, según el nivel educativo alcanzado y siempre que la titulación sea afín a sus tareas:

25% por Títulos de Posgrado: incluye especializaciones, maestrías o doctorados expedidos por instituciones del Sistema Educativo Nacional . Para títulos obtenidos en el extranjero, deberán estar avalados por la Fuerza respectiva y contar con la apostilla correspondiente.

15% por Títulos de Grado: para carreras universitarias con una duración mínima de cuatro años.

10% por Tecnicaturas: títulos de educación superior no universitaria o equivalentes con una duración mínima de dos años.

“Equitativo, uniforme y objetivo”

En los considerandos del decreto, el Gobierno argumenta que la modernización de las Fuerzas Armadas exige el dominio de disciplinas críticas como ingeniería, informática, ciberseguridad, medicina y logística avanzada. La falta de un incentivo económico adecuado estaba provocando que oficiales y suboficiales titulados abandonaran las filas, debilitando las capacidades de la Defensa Nacional.

Con este nuevo esquema, se deroga el antiguo “suplemento particular por título terciario” para evitar la coexistencia de regímenes diferenciados y establecer un tratamiento “equitativo, uniforme y objetivo” para todo el personal, sin importar su condición de ingreso.

Desde cuándo entra en vigencia

El decreto estipula que el suplemento entrará en vigencia el 1° de julio de 2026. Además de los activos, la medida es extensiva a:

Personal en situación de retiro.

Pensionados, siempre que el causante hubiera obtenido el título antes de pasar a retiro.