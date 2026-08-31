Los militares españoles cobran en septiembre de 2026 con una subida salarial del 1,5%, correspondiente al incremento aprobado para los empleados públicos. La actualización tiene efectos económicos desde el 1 de enero de 2026 y se aplica sobre las retribuciones vigentes al cierre de 2025.

La medida alcanza al personal de las Fuerzas Armadas y se suma a la mejora específica de las retribuciones militares aprobada el año anterior. Sin embargo, no existe una única cantidad que cobren todos los militares: la nómina depende del empleo, la antigüedad, el destino y los complementos asociados a cada puesto.

Además, para 2026 está previsto un posible incremento adicional del 0,5%, aunque su aplicación dependerá de la evolución de la inflación durante el conjunto del año

Aumento de salarios para las Fuerzas Armadas: cuánto podrán recibir en 2026 (foto: archivo).

Aumento de salarios para las Fuerzas Armadas: qué subida cobran en septiembre de 2026

El Real Decreto-ley 14/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estableció para 2026 un incremento retributivo general máximo del 1,5% respecto a las cantidades vigentes a 31 de diciembre de 2025.

La subida tiene efectos económicos desde el 1 de enero de 2026. Por este motivo, las retribuciones correspondientes a septiembre ya incorporan este incremento.

La norma también contempla otro 0,5% adicional y consolidable si la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) durante 2026 es igual o superior al 1,5%.

Ese posible incremento también tendría efectos desde enero, pero no se cobra en septiembre. En caso de cumplirse la condición, el Gobierno deberá aprobar su aplicación y el pago se realizará durante el primer trimestre de 2027.

Así, en septiembre de 2026, la subida que ya corresponde a los militares es del 1,5%. El incremento total del ejercicio podría alcanzar posteriormente el 2%.

Aumento de salarios para las Fuerzas Armadas: cuánto podrán recibir en 2026.

Cuánto cobran los militares en septiembre de 2026

La nómina de un miembro de las Fuerzas Armadas está formada por diferentes conceptos. Entre ellos se encuentran las retribuciones básicas, el complemento de empleo, el complemento específico y, cuando corresponda, complementos relacionados con el destino, la dedicación o determinadas características del puesto.

Por este motivo, dos militares con el mismo empleo pueden terminar percibiendo cantidades diferentes.

Uno de los importes que sí puede conocerse por rango es el componente general del complemento específico, que depende directamente del empleo militar.

El Gobierno actualizó estas cantidades mediante el Real Decreto 248/2025. Tras tener en cuenta las posteriores subidas generales del 2,5% correspondientes a 2025 y del 1,5% de 2026, los importes de referencia para septiembre de 2026 quedan aproximadamente de la siguiente forma:

Soldado o marinero 397,92 euros Cabo 453,84 euros Cabo primero 518,64 euros Cabo mayor 608,45 euros Sargento 543,43 euros Sargento primero 635,94 euros Brigada 762,14 euros Subteniente 919,02 euros Suboficial mayor 1.035,87 euros Alférez o alférez de fragata 586,62 euros Teniente o alférez de navío 620,16 euros Capitán o teniente de navío 764,18 euros Comandante o capitán de corbeta 878,99 euros Teniente coronel o capitán de fragata 989,04 euros Coronel o capitán de navío 1.207,29 euros General de brigada o contralmirante 1.373,48 euros General de división o vicealmirante 1.603,57 euros General de Ejército, almirante general, general del Aire, teniente general o almirante 1.832,96 euros

Estas cifras no son el sueldo mensual completo del militar. Corresponden únicamente al componente general del complemento específico, uno de los conceptos que integran su nómina.

El salario total será superior y dependerá de las retribuciones básicas, del complemento de empleo, de la antigüedad y de los demás conceptos que correspondan en cada caso.

Qué aumento específico recibieron las Fuerzas Armadas

La subida de 2026 no es la única mejora reciente en las nóminas militares.

En marzo de 2025, el Gobierno aprobó el Real Decreto 248/2025, que modificó el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas y elevó el componente general del complemento específico para todos los empleos militares.

La medida tuvo efectos económicos desde el 1 de enero de 2025 y actualizó las cantidades que reciben soldados, marineros, suboficiales y oficiales en función de su rango.

A esa actualización específica se añadió después la subida general del 2,5% correspondiente a 2025 y, desde el 1 de enero de 2026, el incremento del 1,5% establecido para el conjunto del sector público.

Por tanto, en la nómina de septiembre de 2026 los miembros de las Fuerzas Armadas ya cuentan con la subida del 1,5%. La posibilidad de sumar otro 0,5% permanece pendiente del dato definitivo de inflación del año y, en su caso, se abonará en 2027.