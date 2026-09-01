La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará desde este mes un aumento del 2,11% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio que difundió el INDEC.

La actualización quedó formalizada a través de la Resolución 257/2026 de ANSES, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo del organismo, Guillermo Héctor Arancibia.

Aumento para jubilados ANSES: cuánto cobro en septiembre 2026

Con el nuevo porcentaje, el haber mínimo jubilatorio pasará de $ 419.775,93 a $ 428.633,20. El haber máximo, en tanto, quedará establecido en $ 2.884.295,54.

La resolución también actualizó otros valores clave del sistema previsional:

Prestación Básica Universal (PBU) : $ 196.080,12

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 342.906,56

Base imponible mínima : $ 144.363,55

Base imponible máxima: $ 4.691.748,47

Estos montos rigen para los haberes correspondientes al período devengado de septiembre de 2026 y se calculan sobre los datos de inflación de julio, tal como establece el mecanismo de movilidad previsional vigente desde 2024.

SEPTIEMBRE MONTO + BONO Jubilación mínima $ 428.633,20 $ 498.633,20 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $ 342.906,56 $ 412.906,56 Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez $ 300.043,24 $ 370.043,24 Pensión Madre de 7 hijos $ 428.633,20 $ 498.633,20

Mi ANSES: cuándo cobran los jubilados en septiembre 2026

Como todos los meses, ANSES organiza los pagos de forma escalonada según la terminación del DNI. Así queda el cronograma para septiembre:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: martes 22 de septiembre

DNI terminado en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

DNI terminado en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

DNI terminado en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

DNI terminado en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo. Siguen el mismo cronograma que las jubilaciones con haber mínimo: del 8 al 21 de septiembre, según la terminación del DNI.

Asignación por Embarazo. Del 10 al 23 de septiembre, también por terminación de DNI.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Se abonan entre el 10 y el 16 de septiembre, según grupos de terminación de documento. La Asignación por Maternidad se paga el primer día del calendario para todas las terminaciones.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas Tienen una única ventana de pago para todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 9 de octubre.