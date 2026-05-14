El escenario meteorológico en Buenos Aires y gran parte del país ha dado un giro drástico respecto a la semana anterior. El ambiente templado y húmedo dio paso a una ola polar que ya registra marcas térmicas por debajo de lo habitual para el mes de mayo, configurando un escenario de invierno anticipado. La semana comenzó con temperaturas matinales extremadamente bajas en la región del AMBA. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires reportó una mínima de 4,5 °C, el frío se sintió con mayor rigor en el conurbano bonaerense. El reporte meteorológico anticipa que, si bien el jueves y viernes volverá a recomponerse el viento norte con máximas cercanas a los 20 °C, el cierre de la semana laboral traerá cambios. Para el sábado, se proyecta el ingreso de otro frente frío que podría generar inestabilidad entre la madrugada y la mañana, con algunas lluvias. Según las proyecciones actuales, a partir del domingo se instalaría un nuevo periodo de cielo despejado y temperaturas invernales profundas para dar inicio a la próxima semana. Sin embargo, esta masa de aire frío se mantendría sin mayores cambios al menos hasta mediados de la próxima semana. El organismo recomienda lo siguiente ante las bajas temperaturas: