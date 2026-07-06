A pesar de los avances logrados, numerosas personas continúan sin conocer la extensión de estas responsabilidades. La divulgación de esta información es esencial para que las trabajadoras puedan demandar lo que les corresponde por derecho y prevenir abusos en el ámbito laboral.

La protección de las trabajadoras del hogar en México marcó un hito significativo con el reconocimiento explícito de sus derechos en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Este marco normativo exige a los empleadores asegurar condiciones laborales dignas, seguras y con acceso a prestaciones básicas.

¿Qué establece la Ley Federal del Trabajo para las personas trabajadoras del hogar?

La LFT establece que las trabajadoras del hogar deben contar con condiciones laborales justas, comparables a cualquier empleo formal. Esto incluye derechos que salvaguarden su bienestar físico y económico.

Entre los puntos clave, se destaca la obligación de los empleadores de garantizar un entorno de trabajo digno y seguro . Deben respetarse horarios, condiciones de higiene y un trato adecuado, exento de discriminación o abuso.

Además, la normativa promueve la formalización de este tipo de empleo, que ha sido históricamente precario, con el fin de disminuir las desigualdades y ofrecer mayor estabilidad a quienes realizan labores en el hogar.

IMSS para trabajadoras del hogar: un derecho y una obligación

El registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe ser efectuado por el empleador, quien tiene la obligación de abonar las cuotas pertinentes. Esta disposición tiene como objetivo asegurar protección frente a enfermedades, accidentes o cualquier situación de vulnerabilidad.

La incorporación obligatoria al IMSS constituye uno de los progresos más significativos, permitiendo a las amas de casa acceder a servicios de salud, atención médica y diversas prestaciones sociales.

Contar con seguridad social no solamente mejora la calidad de vida de las trabajadoras, sino que también representa un reconocimiento formal de su labor, marcando un paso clave hacia la profesionalización y dignificación del trabajo doméstico .

Días de descanso remunerados y prestaciones clave

La LFT establece el derecho a días de descanso pagados, un beneficio fundamental para la salud física y mental, ya que permite a los trabajadores recuperarse sin que ello repercuta en su remuneración.

Hacer valer estos derechos es esencial para erradicar abusos y tanto la información como la denuncia son herramientas clave para exigir el cumplimiento de la legislación y mejorar las condiciones laborales.

Además del descanso semanal, se reconocen prestaciones como vacaciones y el pago proporcional de aguinaldo, de acuerdo con el tipo de relación laboral, las cuales deben ser observadas por los empleadores.