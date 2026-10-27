La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece requisitos laborales y límites de ingresos para cobrar las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

ANSES: quiénes no pueden cobrar el SUAF

El acceso a la prestación depende de la situación laboral, previsional y tributaria de cada beneficiario. Entre los principales grupos que no están comprendidos en el régimen por su condición se encuentran:

Trabajadores autónomos inscriptos en el Régimen General: no perciben las asignaciones familiares del SUAF por esa condición.

Monotributistas de determinadas categorías: tienen acceso limitado a algunas prestaciones. En las categorías H, I, J y K no corresponde el cobro de la Asignación Familiar por Hijo ni de la Asignación por Prenatal ; sí pueden acceder a la asignación por Hijo con Discapacidad y a la Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad, según la tabla de categorías informada.

Grupos familiares que superan los topes de ingresos: quedan excluidos cuando uno de sus integrantes supera el límite individual o cuando no cumplen las condiciones de ingresos establecidas para la asignación solicitada.

NSES establece topes de ingresos y requisitos laborales para cobrar las asignaciones familiares del SUAF.

SUAF: cuáles son los topes de ingresos en octubre

Para octubre de 2026, los valores informados establecen un tope máximo individual de $3.209.863 y un límite de ingresos del grupo familiar de $6.419.726.

Situación Tope máximo Ingreso bruto máximo por integrante $3.209.863 Ingreso máximo del grupo familiar (IGF) $6.419.726

Si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un importe bruto superior a $3.209.863, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, incluso si la suma de los ingresos de todos sus integrantes no supera el tope familiar.

Cómo calcula ANSES el Ingreso del Grupo Familiar (IGF)

De acuerdo con la Resolución 283/2026, el Ingreso del Grupo Familiar es la suma de los ingresos computables de los integrantes de la familia .

ANSES utiliza este cálculo para determinar si corresponde cobrar una asignación familiar y qué rango de ingresos se aplica.

Para establecer el IGF, se consideran los siguientes conceptos: