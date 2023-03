Los próximos "dólares" de China: fondos por el swap y nuevo financiamiento

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará en mayo a China para ampliar los acuerdos con el gigante asiático mientras que en los próximos meses terminará de completarse el último refuerzo acordado del swap.

El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, de paso por Buenos Aires, arma la agenda para la visita en la que se buscará cerrar nuevo financiamiento para obras. A eso se suman las inversiones en energía y el litio. " El próximo paso es el cobre, necesario también para los autos eléctricos ", enfatizó el embajador.

Sergio Massa prepara visita de alto impacto a China en busca de inversiones y apoyo financiero



Autos eléctricos: socio chino de Macri anuncia fábrica argentina con u$s 400 millones de inversión



Se prevé que Massa firmará el plan de cooperación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la 'nueva ruta de la seda' en la que Economía será el ministerio coordinador. Esto impulsará los acuerdos para la inversión en infraestructura. Argentina ya firmó su incorporación y en las próximas semanas lo hará Brasil.

Vaca Narvaja se reunió con Sergio Massa durante su paso por Argentina después de tres años

Con la bilateral, se apunta a "acelerar desembolsos", explicó Vaca Narvaja para proyectos como las represas de Santa Cruz y el parque de energía solar Caucharí, el ferrocarril Belgrano Cargas pero también nuevos proyectos.

Por otra parte, se espera la adhesión de Argentina al banco de desarrollo de los BRICS, que será presidido por Dilma Rousseff. El Gobierno apunta a tener financiamiento de esa entidad mientras avanza la incorporación al bloque de países emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Nuevas exportaciones

El Gobierno buscará además expandir las exportaciones, con la apertura del mercado de menudencias, aunque hoy encuentra en los casos de gripe aviar un limitante porque Argentina suspendió las exportaciones avícolas y de sus derivados. Los planes para las granjas porcinas siguen en marcha. "No está caído el tema pero avanza más lento", reconoció el embajador.

Importaciones: AFIP lanzó una advertencia y siguen en la mira de las empresas



Entre los sectores en los que se espera firmar nuevos acuerdos para financiar obras estratégicas o la inversión directa están los fertilizantes, de la mano de una planta para urea en Tierra del Fuego. "No se planteó la instalación de una base militar sino mejorar el puerto", aclaró Vaca Narvaja sobre los cuestionamientos que llegan desde Estados Unidos sobre los planes del gigante asiático en el Sur del país.

Swap con China e importaciones

En el caso del swap acordado con China, en el último del presidente Alberto Fernández con Xi Jinping se incorporaron otros u$s 5000 millones que se pueden usar para pagar operaciones comerciales en yuanes. De esos fondos ya ingresaron u$s 3000 millones que se aplican para el pago de importaciones y se espera que en los próximos meses lleguen los u$s 2000 restantes .

"Es una forma que se encontró para compensar el déficit estructural que tiene la Argentina con China", explicó en diálogo con El Cronista el funcionario que también tiene nombre chino -elegido por él- desde que presentó sus cartas credenciales: Niu Wang Dao, que puede traducirse como 'vaca atenta al camino'.

Turismo de China

"Argentina debería tener un problema por exceso de ingresos de divisas", plantea el embajador sobre las oportunidades comerciales. Uno de los puntos que se negocia es el aumentar el turismo chino en Argentina de la mano de un vuelo directo. Se busca llegar a un viaje de 22 horas -con escala para reponer combustible en Auckland, NZ- en contraste con las 36 que demanda llegar a China hoy.