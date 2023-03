Exportaciones: alertan que 2023 puede mostrar "la peor caída de su historia"

Según los registros de los últimos años las exportaciones derivadas del agro, en conjunto, representan 65% de total del comercio de la Argentina con el mundo, por eso, el contexto de fuerte sequía que se intensificó con las heladas y la última ola de calor anticipa un impacto "sistémico" y no sólo sectorial.



Desde 1993, sólo en 8 años las exportaciones cayeron contra los resultados del año anterior pero este ciclo podrá ser el más drástico en 30 años advierte el último estudio del especialista, Marcelo Elizondo y apunta al impacto cambiario de "magnitud" y sobre el PBI, si se cumplen las estimaciones de liquidación de divisas del agro.

Además, indica que los precios promedio de los commodities en el mundo serán algo mas bajos que en 2022 , al tiempo que el comercio internacional total crecerá menos.

En ese sentido según la Organización Mundial del Comercio (OMC) Latinoamérica , el principal destino de las ventas externas de la Argentina en el último lustro, reducirá sus importaciones contra 2022.



Además de las dramáticas proyecciones de entidades ligadas al sector agropecuario, el INDEC mostró que en el primer bimestre del año las exportaciones totales de bienes argentinas totalizaron u$s 10.155 millones , lo que explica una baja interanual del 15,4%.

En esa línea, el informe plantea que, si ese porcentaje se sostiene a lo largo del año, la reducción en el ingreso de divisas rondaría los 15.000 millones de dólares, aunque advierte que algunas previsiones arrojan números más elevados aún.

Hacia un récor negativo

En términos comparativos, en los últimos 30 años las exportaciones argentinas registraron descensos (medidos en dólares) en 8 ejercicios en esa serie en 1998, 1999, 2002, 2009, 2012, 2014, 2015 y 2020 .

De esas caídas, el trabajo destaca que la mayor hasta hoy fue la del 2009 a partir de un descenso de 14.346 millones de dólares; el segundo peor registro se produjo en 2014 (u$s 12.691 millones); en tercer lugar, en 2015 (u$s 11.546 millones) y en 2020 (u$s 10.231 millones).

Luego los descensos se dieron, pero en menor magnitud: en 2012 (u$s 3341 millones); en 1999 (u$s 2.522 millones); en 2022 (u$s 892 millones) y por último en 1998 (u$s 575 millones).

Por eso, si se cumplen las previsiones, la caída de las exportaciones argentinas en 2023 será probablemente la mayor de los últimos 30 años , anticipó el informe de la Consultora DNI. "Y la mayor en toda la historia", aseveró Elizondo.

Impacto cambiario

"La Argentina padece un régimen cambiario insostenible e inviable (tal como se comprueba con la brecha cambiaria)", describió el analista y explicó que, por eso, en 2022 y aun con récord nominal histórico de exportaciones, los dólares "no alcanzaron".

En términos económicos, la caída esperada este año será la segunda mayor en la historia, equivalente a un 3,03% del PBI proyectado. "Esta cifra es solo superada por la de 2009 (4,31%)", agregó.

El panorama se agrava si se considera el tipo de cambio "de mercado" ya que el decrecimiento rondaría 6% de acuerdo con el informe privado.

Sin embargo, el escenario de ajusta más si se compara la situación de las reservas de libre disponibilidad del BCRA que, "en caso de tener holgura, hubieran podido atenuar el impacto, como ocurrió en algún otro año de los comparados", aclaró.

Para dimensionar el impacto el documento refiere que, en la caída de 2009, la Argentina ingresó con reservas acumuladas -de 2008- de unos 50.000 millones de dólares que, además, se habían incrementado en casi 250 millones en relación a las de 2007.

Por eso, de avanzar la cosecha al ritmo que se estima y por la dependencia sobre esta fuente de ingresos "la situación cambiaria será en 2023 sumamente compleja".

En diálogo con El Cronista, Elizondo planteó que "la situación es muy compleja porque el BCRA, a diferencia de otros países que reciben inversión extranjera directa, financiamiento privado o remesas de empresas radicadas en el exterior, solo va a incrementar reservas con ingreso de divisas netas desde el exterior".