Al cierre de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7396. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.14%. En el mercado de la Libra esterlina, la cotización subió un 23.04% en la última semana, pero acumula una caída anual del 21.59%, lo que sugiere un repunte reciente tras un periodo de debilidad. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 6.55%, lo que indica un comportamiento inestable en comparación con la volatilidad anual del 6.30%. Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato 1 se sitúa en 2. Durante los últimos dos días, este aumento ha sido constante, lo que refleja una mejora en su valor en el mercado. El dato de 1 indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas, resaltando la confianza del mercado en la economía del Reino Unido. Este patrón sugiere que los inversores están reaccionando favorablemente a las últimas noticias económicas. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.