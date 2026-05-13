La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.08 este miércoles, 13 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.65%. En la última semana la cotización del Peso dominicano retrocedió un -20.27% y en el último año registró una variación de -266.89%, evidenciando una tendencia claramente bajista. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 7.78%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 11.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un repunte en su valor en comparación con las jornadas anteriores. Este aumento, observado durante dos días consecutivos, indica un fortalecimiento de la moneda. El análisis sugiere que este comportamiento al alza podría estar vinculado a factores económicos favorables, generando confianza entre los inversores y respaldando la estabilidad del peso en el mercado. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.