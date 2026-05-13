Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 755.70465 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,66%. En el mercado del Real, la última semana cayó -106.31% y en el último año subió 243.96%, indicando debilidad reciente dentro de una tendencia anual alcista. En los últimos diez días el Real fue volátil: alternó caídas y alzas al inicio, hizo una pausa a mitad, repuntó en las dos jornadas previas al cierre y terminó con un retroceso; el saldo global es levemente positivo. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 13.03%, es menor que la volatilidad anual del 14.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 75570.46240578956 pesos colombianos; 200 reales costarán 151140.92481157912 pesos y 500 reales costarán 377852.3120289478 pesos.