Evasión penal: las críticas de los especialistas y cómo avanzó el dialogo con la oposición

A la espera del tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, para blindar a los contribuyentes ante un cambio de gestión en 2027, los tributaristas sugieren cambios en la redacción, pero todavía no hay dialogo con la oposición.

El proyecto de Ley que presentó el jueves pasado, el diputado José Luis Espert, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, plantea cambios en la Ley Penal Tributaria respecto a los montos en los que se encuadra una causa evasión.

El proyecto propone elevar el monto por evasión simple de $ 1,5 millones a $ 100 millones; de agravada de $ 15 millones a $ 1000 millones; y por utilización de personas interpuestas o fraudulenta de exenciones de $ 2 millones a $ 200 millones.

En el caso de utilización de facturas y/o documentos apócrifos de $ 1,5 millones a $ 100 millones. Mientras que por el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales el monto aumentaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones.

En cuanto delitos relativos a los Recursos de la Seguridad Social, el monto para encuadrar en evasión simple pasaría de $ 200 mil a $ 7 millones y agravada de $ 1 millones a $ 35 millones. Y por apropiación indebida de Recursos de la Seguridad Social, pasaría de $ 100 mil a $ 3.500.000.

Para los delitos fiscales comunes, en el caso de simulación dolosa de cancelación de obligaciones, la cifra pasaría de $ 500 mil a $ 20 millones por cada ejercicio anual, lo que da que el mensual se elevaría $ 100 mil a $ 3.500.000.

Si bien los tributaristas celebran la propuesta del Gobierno de aumentar los montos a partir de los cuales se inicia una causa penal a los contribuyentes por el no pago de impuestos, sostienen que se deben realizar incorporaciones al proyecto para no caer en errores del pasado.

"Hay que establecer un mecanismo para que lo que es delito o no es delito no cambie por los efectos de la inflación y que se corrija automáticamente", afirmó el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta.

Así, sostuvo, que entre los indicadores que se podrían incorporar al proyecto podría ser el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) o el Incide de Precios al Consumidor (IPC) que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con esta incorporación el Gobierno lograría cortar la tendencia. Ya que históricamente se legislaron como valores fijos y a medida que pasó el tiempo en Argentina existieron ciclos inflacionarios y no se ponen en cuestionamiento hasta que aparece un nuevo proyecto y se trata en el Congreso.

Una postura con la que estuvo de acuerdo la contadora Elisabet Piacentini, quien afirmó que en el último año muchas de las variables de las que depende la liquidación de impuestos se pasó a un sistema de actualización automática como es el caso de Ganancias y el monotributo.

"Lo montos estaban muy bajos, se plantea una actualización del 100% y está bien porque era insólito que por deber $ 1,5 millones se abra en una causa penal. No le sirve al contribuyente ni al organismo iniciarlo por los costos", marcó en conversación con El Cronista. Aunque sostuvo que el modelo de actualización periódicamente por la inflación debería incorporarse para no estar pendiente de que se aumente a discreción del legislador o del Gobierno de turno.

¿Dialogo con la oposición?

Con la firma del nuevo convenio de intercambio de información de ARCA con las provincias todo parecía indicar que sería el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien encabece las negociaciones para la aprobación del proyecto. Desde su círculo cercano se despegaron de la cuestión: ni siquiera saben los tiempos en que comenzará a tratarse en comisión y lo delegaron en el presidente de la Cámara de Diputado, Martín Menem.

Pero las conversaciones con los legisladores dialoguista todavía no arrancaron. Ante la consulta de El Cronista a diputados de Propuesta Republicana (PRO), referente en materia tributaria, aseguraron que aún no existieron llamados del oficialismo. "Aún no. En general hay espíritu de acompañar", comentaron a este medio.