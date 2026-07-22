Confirmado | Aeropuertos de Londres, Madrid y París bloquearán el ingreso y salida del país a quienes posterguen la renovación de su pasaporte.

Viajar desde algunos de los aeropuertos con mayor tráfico de Europa, como Heathrow y Gatwick, en Londres, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, o Charles de Gaulle, en París, implica cumplir con estrictos controles documentales antes de subir al avión. Un pasaporte vencido, deteriorado o que no reúna la vigencia mínima exigida puede provocar que la aerolínea deniegue el embarque o que las autoridades fronterizas impidan el ingreso al país de destino.

Además, quienes viajen al Reino Unido deben prestar especial atención a un requisito adicional. Para la mayoría de los ciudadanos exentos de visado ya no basta con presentar un pasaporte válido: también es obligatorio contar con una Electronic Travel Authorisation (ETA) aprobada antes del viaje, ya que las aerolíneas pueden impedir el embarque si la autorización aún no ha sido concedida.

Heathrow y Gatwick exigen una ETA aprobada además del pasaporte

Los viajeros con destino al Reino Unido que salgan desde Heathrow o Gatwick, los dos principales aeropuertos de Londres, deben comprobar que cumplen todos los requisitos antes de presentarse en el aeropuerto. Desde el 25 de febrero de 2026, las autoridades británicas endurecieron los controles y ya no basta con haber solicitado la Electronic Travel Authorisation (ETA): quienes necesiten este permiso deben contar con la autorización aprobada antes de embarcar.

La ETA es obligatoria para la mayoría de ciudadanos exentos de visado que viajan por turismo, negocios, visitas familiares u otros desplazamientos de corta duración y está vinculada digitalmente al pasaporte.

Inglaterra prohibirá el ingreso y salida del país a los viajeros que no cuenten con la autorización ETA. IA- Gemini

Las aerolíneas revisan el pasaporte antes de embarcar en Madrid-Barajas y Charles de Gaulle

En Adolfo Suárez Madrid-Barajas y París-Charles de Gaulle, al igual que en el resto de los grandes aeropuertos internacionales, las compañías aéreas verifican durante el check-in que el pasaporte esté vigente, en buen estado y cumpla con los requisitos exigidos por el país de destino. Para ello utilizan las bases de datos y manuales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Si el documento está caducado, presenta daños que dificultan su lectura o no cumple con el período mínimo de vigencia requerido, la aerolínea puede impedir el embarque para evitar sanciones por transportar pasajeros sin la documentación reglamentaria.

Las aerolíneas revisan el pasaporte antes de embarcar en Madrid-Barajas y Charles de Gaulle. Shutterstock / ChatGPT

España y Francia aplican las normas del Espacio Schengen para autorizar el ingreso

Una vez en el aeropuerto de destino, el control definitivo corresponde a las autoridades fronterizas. En España y Francia, países que forman parte del Espacio Schengen, los viajeros de terceros países deben presentar un pasaporte expedido dentro de los diez años anteriores y con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen.

Además del pasaporte, los agentes pueden solicitar una reserva de alojamiento o carta de invitación, un billete de regreso, la acreditación de medios económicos suficientes y documentación que justifique el motivo del viaje. En el caso de los ciudadanos españoles y del resto de la Unión Europea, pueden desplazarse por el espacio comunitario con un pasaporte en vigor o, en muchos casos, con un documento nacional de identidad válido.

No obstante, las autoridades recomiendan comprobar con antelación la fecha de vencimiento del pasaporte y renovarlo antes de organizar cualquier viaje internacional para evitar incidencias en aeropuertos como Heathrow, Gatwick, Madrid-Barajas o Charles de Gaulle.