El Sistema de Entradas y Salidas (EES) será obligatorio para los pasajeros de terceros países que deban pasar por controles migratorios en el espacio Schengen.

El ingreso y la salida de millones de viajeros en Europa cambiarán con la puesta en marcha del Sistema de Entradas y Salidas (Entry/Exit System o EES), una herramienta impulsada por la Unión Europea para modernizar los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen.

La nueva modalidad impactará a quienes lleguen o abandonen países europeos a través de aeropuertos internacionales, incluidos los de Roma, Milán y Venecia, donde los controles migratorios incorporarán un procedimiento obligatorio de registro para determinados pasajeros.

Podrían bloquear el ingreso y salida de europa a los pasajeros que incumplan con esta regla: ¿Qué es el Sistema de Entradas y Salidas (EES) y cómo funciona?

El Sistema de Entradas y Salidas (Entry/Exit System o EES) es una herramienta desarrollada por la Unión Europea para digitalizar los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen, el área de libre circulación que reúne a 29 países europeos. Con su implementación, dejará de utilizarse el sellado manual de pasaportes y toda la información quedará registrada de forma electrónica.

Cada vez que un viajero comprendido en el sistema ingrese o salga de dicho espacio, las autoridades registrarán la fecha, el lugar del cruce y el tiempo de permanencia autorizado. Esto permitirá verificar de manera automática si una persona respetó el período de estancia avalado.

Durante el primer control, además del pasaporte, los pasajeros deberán proporcionar datos biométricos, como huellas dactilares y una fotografía facial. Esa información quedará almacenada para facilitar futuras verificaciones en los siguientes viajes.

¿Quiénes deberán cumplir con el nuevo control obligatorio?

El nuevo procedimiento no será para todos los pasajeros. El EES estará dirigido a los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea y que viajen por estancias cortas a los países que forman parte del espacio Schengen, ya sea con visa o bajo un régimen de exención.

Los aeropuertos de Roma, Milán y Venecia aplicarán este sistema como parte de los controles migratorios habituales. Los viajeros alcanzados deberán completar el registro cuando crucen una frontera exterior del espacio Schengen.

Si un pasajero no cumple con el procedimiento exigido por las autoridades fronterizas, no podrá completar correctamente el control de ingreso o salida. Por ello, la Comisión Europea recomienda conocer los nuevos requisitos antes de viajar.

¿Qué cambiará en los controles migratorios del espacio Schengen?

El principal cambio será durante el primer ingreso al espacio Schengen, cuando los pasajeros deberán dedicar algunos minutos adicionales para registrar sus datos biométricos y validar su documentación. Una vez realizado ese paso, la información quedará asociada a su historial de viajes.

En las siguientes entradas y salidas, las autoridades podrán consultar esos registros para verificar la identidad del viajero y comprobar el tiempo que permaneció dentro del territorio Schengen. Esto busca agilizar los controles y reducir errores en los procesos migratorios.

Con la implementación del EES, la Unión Europea pretende reforzar la seguridad en sus fronteras, mejorar el control de los movimientos internacionales y detectar con mayor rapidez los casos de permanencia irregular. Para quienes viajen por aeropuertos como los de Roma, Milán o Venecia, este procedimiento pasará a formar parte del control migratorio obligatorio.