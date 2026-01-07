El presidente Javier Milei volvió a marcar su posición internacional tras respaldar la operación de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista, el mandatario aclaró que su alineación con EE. UU. no afectará el comercio con China, uno de los principales socios económicos de Argentina.

“No voy a romper lazos comerciales con China”, afirmó Milei, al diferenciar la estrategia geopolítica de las relaciones comerciales.

Según explicó, su alianza con el país norteamericano responde a cuestiones políticas y de seguridad, mientras que el vínculo con Beijing se mantiene por razones económicas. “Incluso Estados Unidos comercia con China”, subrayó.

Milei y su alianza con Trump

El jefe de Estado ratificó su cercanía con Donald Trump y destacó que el presidente busca “rediseñar el orden mundial” dejando atrás la globalización para priorizar la geopolítica.

En ese contexto, Javier Milei sostuvo que parte del debate global es “terminar con el socialismo asesino”, aludiendo a regímenes como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Fuente: REUTERS Adam Gray

Bajo esta misma línea, el presidente argentino defendió la intervención estadounidense en Caracas al calificar al gobierno de Maduro como “una dictadura narco-terrorista” con vínculos con Irán, Hezbollah y Hamas.

Además, denunció que el régimen utilizaba la petrolera estatal PDVSA para operaciones de narcotráfico y financiamiento político.

¿Qué pasa con el petróleo venezolano?

Ante las críticas sobre un supuesto interés de Estados Unidos en las reservas de crudo, Milei respondió que la prioridad es garantizar la libertad y frenar el narcotráfico.

Impacto en la relación con China

Argentina mantiene con China un intercambio comercial clave, especialmente en exportaciones agroindustriales y financiamiento.

Milei insistió en que su alineación con Estados Unidos no implica romper esos lazos, ya que “la geopolítica y el comercio son cosas distintas”. Esta aclaración busca despejar dudas sobre posibles tensiones en el vínculo con el gigante asiático.

El mandatario también recordó las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, mencionando casos de tortura en el Helicoide y la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo.