La Argentina dio un paso trascendental en su estrategia de inserción internacional al concretar el primer embarque comercial de trigo a granel con destino a China. Se trató de una operación inédita que marcó la apertura efectiva de un nuevo y estratégico mercado para el cereal argentino.

La carga exportada está orientada específicamente al abastecimiento del sistema molinero chino, uno de los mayores consumidores de trigo del mundo. El cargamento total rondó las 65.000 toneladas, y comenzó a embarcarse en una terminal del Gran Rosario. Desde allí, el buque descendió por el río Paraná para completar su carga en Puerto Quequén, consolidando una operatoria logística de alto valor estratégico.

El buque Shandong Fu Yi, a cargo de la agencia marítima ISA S.A., realizó en Puerto Quequén la carga final antes de emprender viaje hacia el continente asiático. En esta etapa, se cargaron 25.800 toneladas de trigo, correspondientes al giro 3 de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), completando así la operación total del envío.

La exportación está a cargo de COFCO International, uno de los principales operadores globales del comercio de granos, con fuerte presencia en la Argentina a través de infraestructura de acopio, procesamiento y embarque. Directivos de la firma y una delegación de clientes chinos participaron del inicio de la carga, en una clara señal del interés del mercado asiático por consolidar el vínculo comercial con el trigo argentino.

La combinación del sistema fluvial del Paraná con la capacidad operativa marítima de Puerto Quequén volvió a demostrar la fortaleza logística del sistema portuario argentino, clave para abastecer mercados lejanos con grandes volúmenes, eficiencia y cumplimiento de exigentes estándares internacionales.

La apertura del mercado chino representa una oportunidad estratégica para el sector triguero argentino, en un contexto de búsqueda de diversificación de destinos de exportación y reducción de la dependencia de mercados tradicionales. Con este primer embarque, la Argentina suma un comprador de peso a su cartera internacional y fortalece el posicionamiento del trigo nacional en el comercio global, con Puerto Quequén como actor central de este hito histórico.

“Esto marca el inicio de un camino que nunca debió perderse. La capacidad operativa marítima de Puerto Quequén volvió a demostrar la fortaleza logística del sistema portuario argentino, clave para abastecer mercados lejanos con grandes volúmenes, eficiencia y cumplimiento de exigentes estándares internacionales”, señaló Mariano Carrillo, presidente del Consorcio de Gestión Puerto Quequén.

El directivo agregó que “Puerto Quequén se posiciona como actor central en un paso significativo para el sistema logístico. Se trata de una operación inédita que implica la apertura concreta de un mercado nuevo y estratégico para el cereal nacional”.

Récord histórico

Puerto Quequén finalizó el año 2025 con el mayor movimiento de mercaderías de su historia, alcanzando un total de 9.009.768 toneladas operadas, cifra récord desde el inicio de sus operaciones .

El resultado refleja un crecimiento sostenido, basado en una operatoria regular durante los doce meses del año, altos estándares de seguridad portuaria, previsibilidad logística y la capacidad del sistema para operar buques de gran porte en forma continua y eficiente.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, ingresaron a Puerto Quequén 370 buques, con una eslora promedio de 208,45 metros, confirmando la tendencia hacia naves de mayor tamaño.

Uno de los aspectos centrales del récord 2025 fue la distribución equilibrada del movimiento de cargas a lo largo del año, lo que brindó previsibilidad a toda la cadena logística.