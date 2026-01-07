Por la máxima ocupación de enero, suben los alquileres en los principales balnearios de la Costa Atlántica

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) vuelve a poner en el mercado un terreno ubicado en Pinamar, frente al mar y a pocos metros del muelle. Se trata de un lote de más de 7200 metros cuadrados, que ya había salido a remate en 2025 y ahora regresa con un precio base más bajo.

El terreno se subastará el 5 de febrero de 2026, con un precio base de u$s 3,47 millones. En su primera subasta, que se realizó en septiembre de 2025, había salido al mercado con un valor inicial de u$s 3,8 millones, pero no registró oferentes. Para este nuevo intento, la AABE resolvió reducir el precio en torno al 10 por ciento.

El lote es apto para el desarrollo de un complejo hotelero , ya que cuenta con los códigos urbanísticos correspondientes, establecidos por la Secretaría de Turismo de la Nación y la Municipalidad de Pinamar.

El inmueble está delimitado por la Avenida Del Mar, la Avenida De los Tritones y la Avenida Eolo, a la altura del parador Mirasoles.

La venta del terreno se enmarca en el Decreto 950/24, emitido en noviembre de 2024, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei busca desprenderse de propiedades consideradas innecesarias. El listado incluye edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies linderas a rutas nacionales y predios rurales.

La ABBE comienza su actividad 2026 con una nueva gestión ya que el gobierno nacional designó a Tania Alejandra Yedro como su nueva presidenta tras la renuncia del anterior presidente Nicolás Alberto Pakgojz y su vicepresidente Marcelo León Uugarte.

Subastas récord

El caso de Pinamar no es aislado. Eduardo Costantini concentró algunas de las operaciones inmobiliarias más relevantes del último año. A través de Consultatio, se quedó con el predio de Portal Palermo por u$s 127 millones en una subasta organizada por la AABE y también adquirió otro terreno estratégico en Palermo, a metros del Campo Argentino de Polo, por más de u$s 21 millones.

Otra de las transacciones de mayor impacto fue el acuerdo entre Raghsa y JP Morgan, que implicó el alquiler total de una nueva torre de oficinas en Núñez. El contrato, valuado en más de u$s 150 millones, se convirtió en una de las operaciones más relevantes del segmento corporativo de los últimos años.

En paralelo, Argencons se quedó con uno de los remates más caros del año. La AABE subastó por u$s 46,5 millones un predio de casi una hectárea en Bajo Belgrano, que pertenecía a la Policía Federal, en una puja que duplicó el precio base.