El sistema de pensiones de Zacatecas tendrá un cambio estructural para sus futuros jubilados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional recortar el aguinaldo de quienes se pensionen bajo el nuevo esquema estatal, llevándolo de 60 a 30 días por año, es decir, una reducción del 50%. La medida, impulsada por la presión financiera que enfrentan los sistemas públicos de retiro, no afecta a quienes ya gozan del beneficio bajo el esquema anterior. El fallo, sin embargo, va más allá de Zacatecas: sienta un criterio jurídico que podría replicarse en otras entidades del país que atraviesan problemas similares de sustentabilidad en sus finanzas. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un alcance preciso y no generalizado. Solo impacta a quienes tramiten su jubilación después de que entró en vigor la reforma del sistema estatal de Zacatecas. En la práctica, esto significa que trabajadores activos que aún no cumplieron los requisitos para pensionarse serán los primeros en sentir el efecto del cambio cuando llegue su momento de retiro. Los pensionados actuales, en cambio, conservan intacto su aguinaldo de 60 días. El tribunal fue explícito en este punto: la medida no puede aplicarse de forma retroactiva. Quien ya adquirió ese derecho bajo el esquema anterior, lo mantiene sin modificación alguna. Este principio de irretroactividad fue, de hecho, uno de los ejes centrales que permitió a la Suprema Corte validar la reforma sin considerarla una violación a derechos adquiridos. El aguinaldo para jubilados funciona como una prestación anual que se otorga a quienes reciben pensión por vejez, cesantía, invalidez o incapacidad permanente. En términos operativos, el pago suele dividirse en dos momentos: una parte en noviembre y otra a inicios del año siguiente. Con la reforma, ese monto total se reduce a la mitad para los nuevos jubilados del sistema estatal. El análisis jurídico de la SCJN descansó sobre tres pilares fundamentales: sostenibilidad financiera, proporcionalidad de la medida y respeto a los derechos ya adquiridos. Con base en esos criterios, el tribunal concluyó que reducir el monto del aguinaldo no equivale a suprimirlo ni vulnera el derecho a la seguridad social consagrado en la Constitución Política. La Suprema Corte argumentó que el ajuste es proporcional al problema que busca resolver. El sistema estatal de pensiones de Zacatecas, como ocurre con varios esquemas públicos del país, enfrenta una presión estructural creciente: una base de trabajadores activos que se reduce frente a una masa de jubilados que aumenta, lo que compromete la capacidad del fondo para cumplir sus obligaciones en el mediano y largo plazo. Desde esa perspectiva, el recorte no se interpreta como un castigo a los futuros pensionados, sino como un mecanismo de ajuste necesario para que el sistema siga existiendo y pagando. Aunque la decisión solo aplica al sistema estatal de Zacatecas y no afecta a esquemas federales como el ISSSTE o el IMSS, el criterio de la Suprema Corte abre la puerta a que otros estados impulsen reformas similares, siempre que respeten la no retroactividad, la proporcionalidad y el equilibrio financiero. Varias entidades ya enfrentan problemas en sus sistemas de pensiones por el envejecimiento de la población y la falta de recursos, lo que mantiene el debate abierto sobre su viabilidad. Para quienes están por jubilarse en Zacatecas, es clave saber bajo qué esquema cotizaron y cuándo entró en vigor la reforma, ya que retirarse antes o después puede implicar perder hasta 30 días de aguinaldo al año durante toda la jubilación.