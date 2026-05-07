El sistema de pensiones en México volvió a estar en el centro del debate luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara la posibilidad de reducir el aguinaldo para futuros jubilados. La decisión impactará principalmente a las personas que están próximas a retirarse bajo nuevos esquemas de pensión. El máximo tribunal avaló que en Zacatecas el aguinaldo anual para nuevos pensionados pase de 60 a 30 días. Según la resolución, la medida no elimina esta prestación económica, sino que ajusta su monto con el objetivo de mantener la estabilidad financiera del sistema pensionario. Conoce los detalles del fallo de SCJN y evita problemas con el cobro del dinero. La SCJN concluyó que el recorte es constitucional siempre que no afecte derechos ya adquiridos. Esto significa que quienes ya reciben una pensión conservarán las condiciones actuales, mientras que las nuevas reglas aplicarán únicamente a las personas que se jubilen después de la reforma. El máximo tribunal argumentó que el ajuste busca proteger la viabilidad económica de los sistemas de pensiones a largo plazo. De acuerdo con el análisis judicial, sostener beneficios elevados sin suficiente respaldo financiero podría comprometer el pago futuro de las jubilaciones. Por ello, el tribunal consideró que la medida es razonable, proporcional y compatible con las disposiciones constitucionales en materia de seguridad social. La resolución no aplica de manera generalizada. El cambio impactará solamente a quienes se retiren bajo el nuevo esquema implementado en Zacatecas. En contraste, quedan protegidos: Este aspecto fue clave para la Corte Suprema, ya que evita que la reforma tenga efectos retroactivos, algo prohibido por la legislación mexicana. El aguinaldo es una prestación anual que reciben las personas jubiladas o pensionadas, generalmente por: Dependiendo del régimen pensionario, el pago puede depositarse en dos oportunidades y su monto varía según las reglas de cada sistema.