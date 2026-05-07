La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un nuevo criterio sobre la compatibilidad de pensiones para beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una decisión que podría permitir a miles de adultos mayores recibir dos pensiones al mismo tiempo. Este cambio representa un giro importante respecto a interpretaciones anteriores, que limitaban el acceso simultáneo a distintos tipos de pensión y generaban disputas legales en materia laboral. La Corte determinó que, bajo ciertas circunstancias, el IMSS no puede negar una pensión por viudez o invalidez a una persona que ya recibe una pensión por jubilación. Sin embargo, la SCJN también precisó que existen límites y condiciones que deberán revisarse administrativamente para evitar afectaciones al sistema financiero del instituto. Durante años, el organismo interpretó la Ley del Seguro Social de manera que impedía acumular ciertas pensiones cuando se excedían determinados parámetros. Ahora, la Suprema Corte reconoció que una pensión por una pensión por viudez tiene motivos distintos, por lo que no necesariamente deben excluirse entre sí. Con esta interpretación, los jubilados ya no tendrían que elegir entre una prestación y otra, siempre que cumplan con los requisitos legales correspondientes. Aunque la decisión es favorable para muchos pensionados, el derecho no será ilimitado. La SCJN señaló que el IMSS revisará cada caso para confirmar que la combinación de pensiones respete los topes permitidos por la Ley del Seguro Social. Entre los principales puntos a considerar están: Quienes consideren que pueden acceder a este beneficio deberán iniciar un procedimiento administrativo para que el instituto analice su situación. El proceso recomendado incluye: El Gobierno de México recordó que los trámites ante el IMSS son gratuitos. Por ello, se recomendó no recurrir a gestores o intermediarios que prometan acelerar el proceso a cambio de dinero, ya que la revisión debe realizarse únicamente mediante canales oficiales.