El futuro del cepo, las próximas desregulaciones y su candidatura 2025: "Podría proponérselo a Milei"

En sus primeros días como vocero presidencial, Manuel Adorni era visto respondiendo mensajes en un minúsculo sillón ubicado en un pasillo de la planta baja de Casa Rosada: no tenía oficina. Durante esas turbulentas semanas tuvo dos renuncias de superiores (Eduardo Roust y Belén Stettler) y el área de comunicación gubernamental parecía no tener un rumbo claro. Ahora dice que eso cambió y que aprendió bastante de política en estos meses. Ejecuta, se siente "cómodo" y dice que "los resultados están" .

Adorni es subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno . Desde hace dos meses comenzó a depender de Karina Milei, 'El Jefe', con quien trabó una alianza estratégica cada vez más fuerte; tanto que compartirán entre los dos la exoficina de Nicolás Posse. Además de haberle concedido la millonaria caja de la pauta oficial del Gobierno, los hermanos Milei le confiaron el manejo de los medios públicos (Télam, RTA y Contenidos Públicos) .

El funcionario libertario aún es cauto sobre qué decisiones puntuales tomará en estas empresas del Estado. El último sábado, un día después de haber sido entrevistado por El Cronista, comunicó la disolución definitiva de Télam. Este lunes por la madrugada se oficializó su cambio de nombre a APE S.A.U. , que se dedicará al manejo de la publicidad y propaganda estatal. Sobre Radio y Televisión Argentina, la empresa que no pudo ser incluida para las privatizaciones, dirá que duda de su capilaridad federal, creyendo más en la penetración del internet .

La entrevista se dio horas después de que el Gobierno sancionara la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados. Sugiere que aquello será un revulsivo para las expectativas del Gobierno, que comenzará a implementar una nueva etapa de medidas y decisiones de gestión de cara al próximo semestre y el año próximo , ceñido por las elecciones y donde reconoce que, a pesar de estar cómodo en la gestión, sería candidato solo si Milei lo pide .

- El Ejecutivo cuenta con las dos leyes y el DNU como herramientas para gestionar, ¿prevén que con eso dispuesto la oposición dialoguista colabore menos?

- Todos esos instrumentos sirven para acelerar lo que estamos haciendo. Si pasara eso que me decís sería una pena. La colaboración no la pedimos para nosotros. Siempre dijimos que con o sin Ley Bases podemos gobernar igual. Va a ser a otra velocidad, claro; pero seguiríamos avanzando . Los K que destrozaron la Argentina vienen a decir que no te votan tal o cual cosa... me parece una forma de política que la gente ya no quiere. Eso te lo marca que Milei siga manteniendo el apoyo que tiene en medio de meses muy difíciles.

Manuel Adorni en entrevista con El Cronista. (Antonio Pinta)

- ¿Cómo evalúa el final de esta primera fase y el comienzo de la próxima?

- Creo que lo más importante fue el cambio de expectativas . Pasamos de 'cuándo viene la híper y revienta todo' a 'cuándo llegan las inversiones y el crecimiento'. En el medio tenés un montón de cuestiones que te pueden costar más o menos, pero la expectativa cambió y eso me parece que es importante teniendo en cuenta del infierno en el que estábamos.

- ¿Cuáles son las prioridades del Gobierno para mantener esas expectativas?

- La cuestión fiscal está solucionada porque hay una orden directa del Presidente de que acá no se gasta más de lo que se tiene. Todos los ministerios y funcionarios en general la tenemos. Acá se va a gastar cada vez menos porque vamos en línea con intentar bajar todos los impuestos que se puedan . Nuestro primer gran impuesto era el inflacionario. Lo que se logró en términos políticos también fue genial: con los pocos legisladores que tenemos logramos reducir a la política rancia. Tampoco hay que olvidar que uno de nuestros mandatos era reducir la inseguridad, y hay un consenso importante en que la calle está más segura.

- ¿Y qué se planea hacer en el plano monetario y cambiario?

- El Presidente siempre habla del problema de los puts. Estos son de ejecución inmediata, lo que implica que te puede generar tranquilamente un problema en el mercado financiero o en el mercado de cambios. T e diría que es la única variable que hace que no se pueda levantar el cepo . Por eso se va a terminar de limpiar el Banco Central.

- ¿Y qué tan probable es que se avance con la competencia de monedas?

- No se va a usar más la maquinita de imprimir billetes y en paralelo se van a limpiar las famosas LELIQs. Esto va a producir que los bancos ya no le presten al Banco Central y que, como contraparte, amplíen rápidamente los créditos al sector privado. Con eso, cada vez se necesitarán más pesos. Como no vamos a imprimir, vas a tener dos opciones: o no avanzar o ir a una dolarización endógena. Vas a ver que la gente va a empezar a transaccionar con otros medios, no necesariamente con el peso . Entendemos que ese proceso va a ser mucho más natural de lo que se cree porque el dólar ha sido la moneda de refugio más elegida para los argentinos. Eso va a ir acompañado de una reforma extensiva del sistema financiero. Todos sabemos cuál es la posición del Presidente con respecto a la banca...

El subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno.

- ¿Qué se puede adelantar de la Ley Hojarascas de Sturzenegger?

- La Argentina tiene leyes de leyes y leyes que anulan a otras leyes. También tiene artículos que no tienen ninguna aplicación porque son de legislaciones de hace cuarenta años. El proyecto tiene como finalidad limpiar el sistema de leyes. Me lo dijo Sturzenegger, de cada diez leyes en la Argentina hay cinco obsoletas y de las otras cinco hay artículos que también no tienen aplicabilidad.

- ¿Esta ley es la principal prioridad en este momento?

- La prioridad del Gobierno en esta primera etapa es reglamentar y adecuar toda la Ley Bases. Entre las más importantes están Ganancias y el RIGI. También está claro que las facultades delegadas tienen una fecha de caducidad y que debemos ir con la mayor velocidad posible con nuestras reformas.

- ¿Ya está definida la liquidación o cierre de alguna empresa o entidad del Estado?



- Algunos actores políticos buscan distorsionar parte de la realidad. La privatización de las empresas lleva un proceso largo y no se las puede vender de un día para el otro . Necesitamos la aprobación del Congreso y son procesos largos. ¿A quién le podés vender una empresa que genera u$s 600 o u$s 1000 millones de pérdida por año? Es más fácil ponerlas en regla para que el mercado las intente adquirir. Creemos que el Estado no puede seguir sosteniendo a las compañías, porque muchas veces es el pobre quien sostiene empresas que en su vida a va a poder utilizar. Entendemos que la única forma de que sigan existiendo es precisamente con la incorporación de capitales privados.

- Está avanzando el plan de cierre de Télam y la creación de la nueva agencia, ¿qué planes hay al respecto de los otros medios públicos?

- Todavía no los tengo a cargo formalmente, pero nosotros seguimos las indicaciones del Presidente de reducir el Estado lo más que se pueda . La primera pregunta que tenés que hacer es qué le aporta un esquema de medios públicos al contribuyente y a los seis de cada diez niños que en el Conurbano hoy son pobres.

- Tanto Télam como TV Pública y Radio Nacional se las pondera por su amplitud a nivel federal, ¿no lo considera así?



- Eso habría que verlo caso por caso. Me parece que con los avances que se hicieron con la conectividad en este siglo debería ser un tema a desmitificar. Hay que repensar un poco este tema, a mí me escriben personas de todos los pueblos y muchos están en lugares recónditos. Te puedo asegurar que no escuchan Radio Nacional. ¿Vale la pena en este contexto tener esta cantidad de repetidoras que hay en todo el país? A mí me parece que no y más cuando se mide la pérdida monstruosa que da . Igualmente estamos esperando a agarrar los medios formalmente para dar mayores novedades.

- Con el paso de los meses fue acaparando mayores funciones, áreas y ahora trabaja bajo la órbita de Karina Milei, ¿cómo describe su relación con los hermanos Milei?



- Tengo una relación de hace muchos años con ellos y mi lealtad hacia ellos excede el gobierno. Le era leal antes en lo personal y lo soy ahora al momento de trabajar dentro de la gestión. Venimos de trabajar en el sector privado y no estamos por el dinero ni por el poder. Me parece bien que Karina trate de cuidar y darle el pantallazo a Javier sobre lo que pasa en las diferentes áreas del Gobierno, que se junte y le sume atribuciones a gente que es de su confianza y que está acá para hacer el bien .

- ¿Se siente más político que antes?

- De las puertas de la Casa Rosada para afuera, no. Sí tal vez de la Casa Rosada para adentro, porque aprendí a convivir en un lugar donde se respira política . Conozco mucho más de burocracia y del trato con diferentes áreas a través de personas que vienen trabajando acá hace muchos años.

- Milei dijo semanas atrás que si se lanzaba como candidato el año próximo no lo iba a impedir, ¿planea presentarse para las elecciones legislativas?

- En realidad no dijo que no tenía problema en que yo me candidatee. Yo no voy a hacer nada sin el permiso del Presidente. No solo eso, sino que te diría que extrañamente podría proponerle ser candidato. Tienen que cambiar mucho las cosas en el próximo año... que puede ser. En esta lógica, primero fui vocero, después tomé la comunicación del Gobierno y ahora los medios públicos. Probablemente siga sumando atribuciones en tanto y en cuanto lo pueda desarrollar con profesionalismo. Es difícil saber qué va a pasar, pero si el Presidente me pide ir como candidato, a lo que trascendieron ustedes, como candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, lo voy a hacer . Yo en la parte ejecutiva estoy bárbaro y me encanta lo que hago. Se está formando un equipo bárbaro que supo retrotraer el estado deplorable en el que se habían dejado las cosas el año pasado. La verdad es que es complicado pensar de acá a un año.

- ¿Por qué se le quitó la acreditación en Casa Rosada a la periodista Silvia Mercado? ¿Están diseñando un lineamiento distinto para acreditar periodistas?