Entrevista al sindicalista más poderoso de Vaca Muerta: elecciones, CGT y la situación económica

Desde diciembre de 2021 Marcelo Rucci conduce el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Con 25000 agremiados el heredero del histórico Guillermo Pereyra tiene el poder de parar toda la región de Vaca Muerta. Ocurrió la semana pasada tras un nuevo accidente vial en el que perdió la vida un trabajador del petróleo. Apostó por la continuidad del MPN en la última elección. Perdió y sin embargo se muestra amigable con el futuro gobernador, Rolando Figueroa. Por qué no está conforme con la CGT.



A pocos días de un nuevo índice de inflación y en un año electoral ¿cómo ve el momento económico y social?

Lo que está pasando en el país deja mucha incertidumbre, causa miedo. Vemos que no progresamos a pesar del esfuerzo que hacen los trabajadores. Los gobiernos no terminan de acomodar una carga que ya deberían haber acomodado. El país necesita consenso, no puede ser que venga uno y venga otro y todo lo que se hizo sea malo. Hace falta un consenso político importante.

Muchos hablan de diálogo o consenso y pero ¿no crece la grieta?

¿A quién favorece la grieta? ¿A cuántos? A unos pocos. El resto de los 47 millones de argentinos no se ven favorecidos por esta grieta. Se toma parte de una grieta pero sin ningún beneficio. Estamos viviendo una moneda totalmente devaluada, un dólar que es imposible pararlo, no se generan puestos de trabajo en la medida que se tendrían que generar.

¿Y el proceso electoral le genera expectativa? Se discuten ‘modelos' y se habla de reforma jubilatoria, reforma laboral algunos dicen que hay que "dinamitar todo".

Vengo escuchando de los modelos que se quieren implementar cada vez que hay elecciones. Evidentemente ningún modelo ha dado resultado. Estamos pensando en reforma laboral, quitarle beneficios a jubilados, seguimos en lo mismo, pagando los trabajadores las consecuencias de los malos manejos nacionales . No me parece justo seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores. Deberían implementar un modelo donde los trabajadores estén bien, donde se produzca y que haya producción y consumo y no con los datos que hoy tenemos, con 40% de pobreza en nuestra provincia, Neuquén, que justo es una provincia que está produciendo energía, hidrocarburos.

El 18 de abril, dos días después de las elecciones en Neuquén, Petroleros cerró paritarias con revisión

Se anunció que no pagarán Ganancias los salarios debajo de los $ 500.000. ¿No es un beneficio para los trabajadores petroleros o no consideran que alcance?

A un pequeño sector de petroleros. Tenemos muchos compañeros de 8 hs que están por debajo de ese salario.

Los petroleros ¿no son los trabajadores que más ganan? ¿Hay muchos que están por encima de los $ 500.000?

Tenemos un porcentaje que sí pero son compañeros que están en campamento, 14 días viviendo en el campo, totalmente desarraigados de sus familias y viviendo en el medio del desierto donde no hay absolutamente nada, donde lo único que hacés es dormir cuando te toca dormir y trabajar cuando te toca trabajar. Les están pagando por el esfuerzo que hacen.

Ya cerraron la paritaria del año pasado ¿Qué aumento van a pedir en la nueva?

-Cerramos trimestralmente. La paritaria pasada hablaba del 70 y fue un escándalo, me dijeron que era inflacional lo que estaba pidiendo. Terminamos cerrando en 79% con una cláusula de revisión y trimestralmente fuimos ajustando según la inflación. Al final fue del 104% y no le ganamos en nada a la inflación. Lo que hemos hecho es quedar a la par de la inflación. Y ahora arreglamos el 25% por el primer trimestre y vamos a ver cómo sigue esto. Es impredecible saber qué va a pasar dentro de tres meses, no podés cerrar una paritaria de un año.

-Entonces no sabe cuánto va a pedir

No sé.

En la elección de Neuquén y en las nacionales se habla mucho de Vaca Muerta ¿Es la salvación para la Argentina?



Vaca Muerta es una realidad, proyecta al país en los hidrocarburos y más en el contexto mundial. Para que realmente sea lo que todo el mundo quiere que sea hay muchas cosas por cambiar y por hacer. Por ejemplo solamente está en desarrollo el 6, 7 %. Hoy no tenés cómo evacuar la producción de gas ni petróleo por eso es tan importante el gasoducto y el oleoducto que se está construyendo. Pero tiene que haber condiciones para los que inviertan, facilidades para importar maquinaria necesaria para hacer realidad ese proyecto.

Cómo es el diálogo del sindicato con las empresas y con el Estado. ¿Hay tensión?



Estamos teniendo una muy buena relación. Estamos empujando Vaca Muerta todos juntos. Es beneficioso para las empresas y para los trabajadores. No hemos pedido ninguna locura, tenemos los pies sobre la tierra, sabiendo que vivimos en un país convulsionado que no da garantías.

¿No hay perspectiva de conflicto entonces?

No. Saben muy bien que hemos sido muy responsables cada vez que nos sentamos en una mesa de discusión. Creo que hemos sido razonables y han sido razonables las empresas. Trabajamos juntos en la medida que se den las condiciones de seguridad y salarios. Debe hacer diez años que no superamos la inflación. La inflación no la provocan los trabajadores

La semana pasada hubo cortes de rutas por la muerte de un trabajador. Y esta semana se reunió con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis

Protestamos por el estado y condiciones de las rutas nacionales y provinciales, están intransitables. Los camiones pesados deterioran las rutas. Es imposible seguir adelante con el crecimiento de Vaca Muerta sin infraestructura vial, sin conectividad, no hay manera. Si esto sigue creciendo habrá más transito y más gente. Si no salimos de esto será grave. Se apunta a la producción y no a lo que va a hacer posible que eso crezca.

Le pregunto por su vínculo político. Usted hizo campaña con el gobernador Omar Gutiérrez y el candidato que perdió, Marcos Koopman. Su hija encabezó la lista oficial de candidatos a diputados. ¿Cómo será su vínculo con Rolando Figueroa?

Yo no veo a los políticos como enemigos los veo como adversarios. Cada uno presenta un proyecto y la gente elije. No perdemos el tiempo en peleas estériles. Ojalá le vaya muy bien, si le va bien nos va a ir bien a todos, fue el elegido del pueblo de Neuquén. Lo conozco también viene del partido, es diputado nacional por el MPN, fue intendente, lo conozco de muchos años. Seguramente presentó un proyecto mucho mejor que el que presentó nuestro partido. Yo no voy a restar por restar.

Algunos dicen que no perdió el MPN porque Figueroa es del MPN

Nuestro partido no puede quedar como que no pasó nada, sí pasó. Hay que hacer una profunda autocrítica. Los que se tengan que poner el poncho que se lo pongan, se tiró por la borda 62 años de historia. Y creo que tiene que haber lugar para nuevas generaciones. Evidentemente no se llegó con un mensaje claro y el partido se alejó de la gente.

Marcelo Rucci (centro) en Añelo junto a Marcos Koopman y el histórico Guillermo Pereyra

En la campaña de Neuquén se habló mucho de una provincia rica con mucha pobreza

Es que hay que acompañar el desarrollo de Vaca Muerta con infraestructura. Se olvidan que en los pueblos falta infraestructura en salud, en escuelas, en seguridad, en caminos. La provincia es una de las de mayor crecimiento, mucha gente viene y se instala a probar suerte pero la industria no está para albergar a los necesitados del país. A Neuquén entran 30 o 40 familias por día. Como si Vaca Muerta fuera la salvación, como si pudiera atender las necesidades de desocupación de todas las provincias. Pero también son caros los alquileres. El que no tiene trabajo está en un problema. Hay mucha pobreza pero hay mucha pobreza que entra todos los días.

Esta semana hubo acto de la CGT. ¿Por qué no está ahí?

Yo no he participado nunca de ninguna reunión con la CGT. Hay momentos en donde la CGT tiene que responder a los intereses de los trabajadores y no vi que lo hicieran. No me seduce para nada la CGT. Hemos dejado llegar hasta muy lejos la situación que está viviendo el país. Cada dirigente tendrá que dar sus motivos

¿Usted cree que tendría que haber un paro general o alguna medida fuerte?

No sé si un paro nacional pero sí tendría que haber habido una posición más fuerte de la CGT en defensa de los que se ven más afectados que son los trabajadores y la gente que no tienen trabajo, más allá de los partidos políticos. Hay que defender primero los intereses de los que le tocan representar. No me siento representado por la CGT.

¿Hay un candidato a presidente que le guste o con el que hable?

No me he puesto a pensar.

¿Y cree que los presidenciables entienden Vaca Muerta?

Yo creo que no en la medida que deberían entender. Muchas veces nos queremos parecer a países muy desarrollados en este tipo de puerta de energía. La única realidad que veo es que la puerta de crecimiento en energía a través del petróleo.