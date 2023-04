Aumenta el piso de Ganancias: cómo quedan las escalas con las deducciones

Este martes, el Ministerio de Economía reveló que subirá nuevamente el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para actualizar el piso en línea con el aumento inflacionario.

Así, a partir de mayo los trabajadores que cobren $ 506.230 brutos o más deberán pagar el gravamen, lo que supone una actualización del piso actual de $ 404.062. Esto implica que unos 250.000 trabajadores con un salario neto de poco más de $ 415.000 dejarán de pagar Ganancias a partir del mes entrante.

Además, se mantendrá la deducción especial incrementada para quienes ganen entre $ 506.230 y $ 583.851, por lo que los trabajadores que cobren salarios por encima de este tope "no recibirán ningún beneficio", explica el titular de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez .

Suba del piso de Ganancias: las escalas con las deducciones

Tal como repasa el especialista, la suba se realizó un base a la variación del RIPTE entre octubre del 2022 y enero del 2023, lo que supone una corrección del 25,29%.

Esta deberá aplicarse también a las deducciones especiales que se le aplican al gravamen por cónyuge, por hijo y por hijo menor de edad. Estos permitirán restar $ 43.965,12, $ 22.171,76 y $ 44.343,55, respectivamente.

Se mantendrá la deducción especial incrementada para quienes ganen entre $ 506.230 y $ 583.851.

De esta forma, a partir de mayo las nuevas escalas del piso del Impuesto a las Ganancias serán las siguientes:

Soltero/a sin hijos: $506.230

$506.230 Casado/a con cónyug e a cargo: $550.195,12

e a cargo: $550.195,12 Soltero/a con un hijo / a a cargo: $528.401

/ a cargo: $528.401 Soltero/a con dos hijos/as a cargo: $550.573

a cargo: $550.573 Casado/a con cónyuge a cargo y un hijo/a : $572.366,88

: $572.366,88 Casado/a con cónyuge a cargo y dos hijos/as: $594.538,64

Sebastián Domínguez explica que, quienes no gocen de deducciones y cobren más de $ 583.851 brutos, "no recibirán ningún beneficio, no se actualizarán las escalas ni las deducciones y van a pagar Ganancias más que nada por efecto de la inflación".

Aumento del piso de Ganancias: el análisis de los expertos

Pese a que la actualización del mínimo no imponible de Ganancias permite que unos 250.000 trabajadores dejen de pagar el impuesto, esta igualmente corre por detrás de la inflación.

"La realidad es que [el piso] debería estar en $ 565.000 ahora en abril", subraya al respecto Domínguez, quién remarca que el piso anterior ya estaba por debajo de la aceleración inflacionaria de los últimos meses y que la actualización en base al RIPTE aún queda desfasada.

"El valor al que está hoy se actualizó respecto al 2022 por la variación del RIPTE de octubre 2022 vs octubre 2021, un 78,84%", repasa el tributarista. Y suma: "Es decir que ya el valor aplicado desde enero, el piso, es menor a la inflación del 2022, que varió en un 94,8%".

Debido a esto, "se perdió un 16% de ajuste". Ahora, considerando el casi 20% de inflación acumulada en el primer trimestre del año, el mínimo no imponible queda casi un 40% por debajo de la inflación.

"Habría que ajustar el piso a $ 565.000 para que esté reflejada la inflación real, esto de actualizar por el RIPTE no es un parámetro adecuado para actualizar Ganancias", cerró al respecto Domínguez.