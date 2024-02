El discurso de Milei del 1° de marzo, la alianza con PRO y por qué extraña al sector privado

Javier Milei inaugura este viernes, por primera vez desde que asumió como Presidente, el período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. En la previa a una jornada en la que se espera que el jefe de Estado brinde un discurso muy "duro", el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió: "No esperen un discurso distinto a lo que es. Milei no tiene careta: Milei es Milei".

En un mano a mano con El Cronista, el riojano defendió la impronta del líder de La Libertad Avanza. "El estilo es el hombre, decía el conde de Buffon, es su estilo, no hay que cuestionarlo", consideró el diputado nacional.

Además, el legislador nacional reconoció -entre risas- que extraña al sector privado; confesó que su debut como presidente de la Cámara baja fue "abrumador" y que, con el diario de hoy, preferiría que la ley ómnibus vuelva en forma de "mini taxis". De paso, habló de la relación con el bloque del PRO, que conduce Cristian Ritondo , y aseguró que "la confluencia existe".

-¿Qué balance hace como presidente de la Cámara de lo que fueron las sesiones extraordinarias, con la ley ómnibus como protagonista?

-Fue un comienzo abrumador. Yo no elegí (ser presidente), nunca le había dicho al presidente que quería tal o cual lugar. Simplemente me llamaron un día para ver si aceptaba, acepté asumí, y con la gestión, empezó el armado de todo lo que es la parte administrativa al inicio y luego, bueno, a los 15 días ya teníamos la ley más extensa e importante en la historia de la Cámara.

-¿Por qué la más importante?

-Porque al tener tantos temas en cuestión dentro del mismo paquete, en este momento de la Argentina, para mí no deja de ser el proyecto de ley más importante presentado por un Poder Ejecutivo, que recién arranca en la situación más trágica de la Argentina de los últimos 100 años .

-En general, cuando una ley que impulsa el oficialismo no sale, se le atribuye la responsabilidad del oficialismo, que es el que tiene que reunir los votos. ¿Hace alguna autocrítica o por qué considera que no llegó a destino la ley?

-Es una situación particular, partiendo de la base que somos 38 diputados. O sea, al mismo tiempo que es el presidente más legitimado de la historia, es la Cámara con la minoría oficialista más disminuida de la historia. Tenemos 38 diputados, es menos del 30% para tener quórum.

-Sí, pero tuvo cerca de un centenar de diputados, los llamados "bloques dialoguistas", que se mostraron muy predispuestos a acompañar al oficialismo. ¿Había tal predisposición o puertas adentro las negociaciones eran más complejas de lo que parecían? ¿Qué pasó que no se reunieron los votos?

-Los hechos son contundentes: aprobaron en general y los artículos importantes en particular los han rechazado. Muchos se habían comprometido a apoyar todo. No ocurrió.

-¿A apoyar toda la ley?

-Apoyar los artículos que terminan no apoyando, que fueron los primeros de la ley.

-Pero el tema de los fideicomisos, por ejemplo, no apoyaban

- Ellos estaban dispuestos a acompañar todo el paquete.

- ¿Privatizaciones también? Ya habían avisado que así como estaban, no las apoyarían.

- Había varios capítulos de privatizaciones, y sí. Y por separado, algunos sí y otros no, por eso había capítulos.

- Y siendo tan importante la ley, que todavía tiene estado parlamentario, ¿se va a volver a discutir? ¿Esperan que desde el Ejecutivo manden el contenido separado? Se habló de "mini remises" o "mini taxis", ¿se va a reflotar el contenido?

-No hay que perder de vista el objetivo que tiene el Gobierno, que es el que votó la gente: bajar la inflación y volver a lograr que la Argentina crezca. Para que crezcan los números buenos de la economía, el poder adquisitivo, el empleo, la inversión. Las leyes son instrumentos, pero también el Ejecutivo tiene otros instrumentos para lograr ese objetivo. O sea, como proyecto de ley era o es muy importante, pero también hay otros mecanismos para llegar al mismo objetivo que tal vez van a llevar un poco más de tiempo.

-Pero, por ejemplo, no se pueden subir retenciones, suspender la fórmula previsional o modificarla...

-Eso te puede llegar a atrasar el cumplir algunos objetivos en plazos más cortos, pero no te saca de la cancha, digamos. Se puede gobernar sin esta ley también sin problemas.

-¿Y se descarta que a futuro se reenvíe el contenido de la ley ómnibus?

-Todo lo que está plasmado en esa ley es importante. Evaluaremos en los próximos días de qué manera vamos a tratar de alcanzar los objetivos que estaban puestos en la ley.

-Si el Presidente le preguntara, ¿qué le recomendaría: que vuelva a mandar una ley ómnibus o "mini taxis"?

-Hoy, con el diario de hoy, yo creo que teniendo este número en el Parlamento, optaría por leyes más pequeñas. Pero es una opinión personal. Si me mandan una ley grande, voy a trabajar una ley grande.

-¿No fueron dejados de lado los diputados de la La Libertad Avanza durante todo el debate en la ley ómnibus? Prácticamente no formaban parte de las negociaciones, se enteraban a través de los medios, por ejemplo, que se bajaba el capítulo fiscal. ¿Cómo vio el involucramiento del bloque?

-A ver, los diputados del oficialismo son importantes en los proyectos que presentan como legisladores. Si viene un proyecto que es del Ejecutivo, los diputados del oficialismo tienen la función de apoyar más que de cuestionar. Han aportado en varias fases del proyecto, en algunas cuestiones han sugerido mejoras y se las han hecho; en otras, eran cuestiones que enviaba el Ejecutivo directamente, con lo cual no había mucho para opinar.

-Se habló mucho de un posible interbloque con el PRO, ¿imagina una confluencia?

-La confluencia existe. O sea, en el único proyecto que se trabajó hasta ahora, estuvimos juntos, todos los diputados del PRO y todos los diputados de Libertad Avanza votaron exactamente lo mismo. Existe un paralelo en las ideas. Tenemos alguna diferencia, la hemos planteado permanentemente como seres humanos, pero hay una voluntad política que está por encima nuestro, que es apoyar a un gobierno que está legitimado con el 56% de los votos y que vino a terminar la inflación para siempre en Argentina. Y ese compromiso nos une más allá de uno haber ganado, y otro haber estado en la disputa, como le tocó al PRO. Pero hay una muy buena relación con todos los diputados del PRO. Tenemos un muy buen diálogo con el jefe de bloque, con Cristian Ritondo, que ha sido una persona que ha colaborado mucho; la doctora Silvia Lospennato; María Eugenia Vidal. Han colaborado mucho. No quiero olvidar de nombrar a algunos otros, porque fue mucha gente la trabajó.

La impronta de Javier Milei

-Cuando finalmente el texto volvió a comisión, el presidente Javier Milei fue muy duro. Enumeró a "los traidores del pueblo". Por un lado, ¿coincide con ese calificativo que hizo el Presidente? Y, por otro lado, ¿se puede volver a negociar con aquellos diputados que para el Presidente son "traidores"?

-Mirando desde el 1 de marzo en adelante, todos aquellos -lo ha dicho el Presidente en otras ocasiones- que quieran sumarse en pos de impulsar desde el ámbito parlamentario o desde el ámbito que fuere, las ideas de la libertad, bienvenido. Lo único que no negocia este Gobierno es el rumbo, ¿estamos? Esto lo tenemos que tener siempre en cuenta. Y en cuanto a las expresiones del Presidente, ya lo dije alguna vez, el estilo es el hombre, decía el conde de Buffon, es su estilo, no hay que cuestionarlo. No nos olvidemos que, con su estilo, en dos años y medio, aproximadamente, le ganó a un partido que tiene más de 100 años y a otro que tiene 80 años, con las redes sociales y con su impronta, así que hay que respetarlo, más allá que algunos pueden estar a favor o en contra de la manera en que se expresa. Yo lo respeto y bueno, el estilo es el hombre.

-Y cuando dijo que el Congreso es un "nido de ratas", ¿sintió que aludió a usted y a su bloque, a los senadores y a la titular del Senado?

-Para nada.

-¿Se refería al resto?

-Al que le quepa el sayo que se lo ponga.

-¿Y no le complicó para negociar con los otros bloques de la oposición cuando el Presidente los trató de "coimeros", "valijeros", hablaba de un "nido de ratas"?

-El despacho del presidente de la Cámara está abierto al diálogo, siempre. No se negocian las ideas. El diálogo es constante y es permanente.

-Hablando de la impronta del Presidente, ¿qué expectativas tiene de cara al discurso del 1 de marzo? Algunos dicen que va a ser muy "duro". ¿Cree que estuvo bien que el 10 de diciembre le haya dado la espalda al Congreso cuando juró como Presidente?

-Yo creo que hablarle de frente al pueblo es no darle la espalda a nadie. Quienes eligieron a los representantes del pueblo estaban en la plaza, con lo cual, le está hablando al pueblo directamente. Segundo, el estilo del presidente es ese. O sea, no esperen un discurso distinto a lo que es. Milei no tiene careta: Milei es Milei. Y lo respeto, lo conocí así. Y si hay algo que estoy seguro es que va a sostener en el tiempo es su coherencia. No van a conocer otro Milei, es él.

El Mega DNU de Milei

-Resaltaba que tienen minoría en ambas cámaras. ¿Qué año legislativo imagina: aún con los números que tienen, el oficialismo enviará muchos proyectos de ley? ¿O imagina que se apelará al uso de DNU?

-Yo entiendo que todo lo que pueda hacerlo vía decreto simple o vía DNU, se hará. Y lo que necesite pasar por el Congreso, vendrá por el Congreso. Igual, somos esclavos de los hechos. Si le mejorás la vida a la gente, no importa la vía que utilices, es el principal objetivo. Después, yo prefiero el fondo, prefiero el resultado, y voy a poner entre paréntesis la forma. Porque yo no quiero que se hable que fuimos los que hemos mantenido la forma y que no conseguimos objetivos, yo quiero que se hable que hemos conseguido objetivos más allá de las formas.

-El tema es que si uno habla con los "bloques dialoguistas", por ejemplo, del famoso DNU 70, se cuestiona más bien la forma que el fondo y, de hecho plantean, por ejemplo, que se envíe una ley espejo para que se pueda modificar el recinto, porque la ley que regula los DNU no permite modificar la letra chica, sino aprobarlo o rechazarlo. ¿Puede haber una vía alternativa para que avance ese decreto o se van a mantener firmes en debatir el DNU 70?

-A ver, si seguimos haciendo lo que se hizo todo este tiempo y escuchando que hay que cuidar y poner mucho énfasis en lo formal, por ahí dejamos de cumplir objetivos. El tema del DNU, se ha constituido ya la comisión bicameral, ya tiene autoridades y seguramente tratará y dictaminará acerca del DNU llegado el momento, cuando tenga que hacerlo.

-Igual, esa comisión no tiene "autoridades", tiene una autoridad. ¿qué pasó que no se nombró al vicepresidente y al secretario?

-No se habrán puesto de acuerdo, suele pasar, de hecho en la Cámara no están designadas todas las autoridades todavía, creo que falta un prosecretario. La comisión, en la próxima reunión que tenga, seguramente va a tener las demás autoridades, y se pondrán de acuerdo y empezará a trabajar y dictaminará.

-Desde la oposición se denunció que hubo "maniobras dilatorias", porque se tardó más de 70 días en constituir la bicameral y, mientras tanto, el DNU tiene vigencia...

-Los mismos que hablan de maniobras dilatorias son los que en 2021 empezaron a tratar decretos de 2019. Son los mismos que aceleran o quieren acelerar o forzar y hablar de dilación cuando en 2023 la comisión no se juntó y había más de 70 decretos. En 2022 se juntó una sola vez y no trató ningún decreto, y había un montón de decretos para tratar. Y la última vez que se juntó esa comisión fue en 2021, que te acabo de decir, donde trató 115 decretos que tenían antigüedad de dos años, los trataron de manera virtual, en menos de dos horas. Digo, porque los que te hablan de la formalidad, de la legalidad y de los plazos son los mismos que fueron parte, con lo cual ese ataque de institucionalidad repentina, cuanto menos llama bastante la atención.

-¿Van a pedir que se traten los cerca de 170 decretos pendientes?

-Todo, se tiene que tratar todo. O sea, el tiempo que les lleve. Pero tienen que estudiarlos, no como esa vez que trataron 115 en menos de dos horas. Me parece que los proyectos se laburan un poco más.

-Cuando se constituyó la bicameral, el diputado Nicolás Massot planteó debatir o modificar la ley que regula los DNU, porque, en los hechos, es más fácil para el presidente legislar a través de decretos, que tiene que ser rechazado por ambas cámaras para perder vigencia, mientras que un proyecto, para ser ley, debe ser aprobado por ambas cámaras. ¿Considera que se debería revisar esa ley?

-Es una ley de Cristina.

-Exacto.

-Forma parte del régimen legal vigente. Yo creo que podría ser bastante mejor la ley, pero bueno, veremos.

-O sea, no se descarta que a futuro se pueda tratar o, por lo menos, no estarían en contra de que ese debate se dé...

-No estaríamos en contra. Yo creo que ese debate hay que darlo en algún momento. Y ver qué opina la mayoría.

-Y la última, ¿extraña el sector privado?

-Un montón (risas).

-¿Por qué?

-Porque acá todo es más lento, es más burocrático. En el sector privado tomás una decisión y al otro día ya está en marcha y a la semana ves los resultados. Acá hay procesos en la toma de decisiones, en la parte administrativa y en el trámite que tienen todo lo públicos que es mucho más lento. Evidentemente, el sector privado lo que te genera, por lo menos en mi caso, es que si no laburás no cobras. Y acá los procesos tienen otro plazo. Pero bueno, me estoy tratando de adaptar, pero, al mismo tiempo voy a insistir en imprimirle la velocidad que pueda para que logremos el objetivo que, al final del camino, es que podamos vivir mejor.