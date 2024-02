Lo que esconde la pelea de Milei con Lali y las crecientes inquietudes de la oposición

Cada palabra o tuit de Javier Milei impacta en las distintas oposiciones. El caso más emblemático fue el de Lali Espósito. La segunda grieta la abrió entre los gobernadores: en un extremo los que quieren dialogar y en el otro los que lo enfrentan con proyectos de ley, denuncias públicas e incluso ante la Corte. En la misma semana y por la suba de tarifas, transporte y precios la clase media bajó otro escalón mientras el ministro Luis Caputo y el Presidente celebraban el superávit financiero a costa de la no ejecución de partidas presupuestarias y de los recortes a las provincias.

Una vieja práctica política permite ocultar hechos trascendentes de la gestión bajo los fuegos de artificios. No está exento el gobierno de Milei que hasta puso en palabras del Papa lo no dicho.

El enfrentamiento con la joven artista dejó en evidencia los roces con el macrismo. Primero no ocurrió la tan pregonada fusión entre La Libertad Avanza y el PRO, ni en la gestión ni en el Congreso. Tenían razón los que cerca de Mauricio Macri y de Cristian Ritondo calmaban ansiedades con mensajes discretos y apuntaban que antes de licuarse en LLA deben fortalecer lo propio. Siguen vacantes la Secretaría de Minería y tampoco en Anses parece haber apuro para buscar un reemplazo.

Con un hiperactivo Milei en redes sociales es donde se da el debate político. Lali sirvió al macrismo para marcar un límite que no se marca a la gestión. El caso más llamativo fue el de Darío Nieto, su secretario y actual legislador porteño. " Guste o no, Lali se ganó lo que tiene laburando. A muerte para dar todas las batallas a favor del cambio que haga falta pero nunca para atacar a alguien por pensar distinto " escribió en X.

Los 'leones' no lo perdonaron. Tampoco a Paula Bertol, exembajadora ante la OEA aunque fueron más piadosos con ambos que con la actriz y cantante.

Guste o no, Lali se ganó lo que tiene laburando. A muerte para dar todas las batallas a favor del cambio que hagan falta, pero nunca para atacar a alguien por pensar distinto. February 15, 2024

Diego Santilli en cambio se puso definitivamente del lado de los leales en la lista del Presidente. "Mientras los municipios gastan millones en recitales 'gratuitos' y hacen populismo berreta, la gente en el Conurbano no tiene cloacas ni agua potable", planteó el ex vicejefe de gobierno. De inmediato le recordaron que en la Ciudad de Buenos Aires hubo todo tipo de recitales y eventos financiados por el gobierno que integró como vicejefe.

Mientras los municipios gastan millones en recitales "gratuitos" y hacen populismo berreta, la gente en el Conurbano no tiene cloacas ni agua potable.



No es una discusión de nombres propios, sino de PRIORIDADES. — Diego Santilli (@diegosantilli) February 16, 2024

Los intendentes también se dividieron. De un lado los de Unión por la Patria que coparon la FAM y del otro los que representan a fuerzas políticas no peronistas. Coinciden en el reclamo de obras, fondos para el transporte y para la educación, pero no se unen para el planteo.

Gobernadores ¿en fuga?

Por el contrario el gobernador de Salta Gustavo Sáenz que fue 'castigado' con el despido de Flavia Royón en Minería tras la caída de la Ley Bases, armó una reunión de reconciliación para este martes. La excusa son los 211 años de la Batalla de Salta, acto al que invitó a varios de los del norte amigable: el misionero Hugo Passalacqua y el tucumano Osvaldo Jaldo confirmaron participación.

No sorprendería que se sumaran su vecino catamarqueño Raúl Jalil; el tucumano Leandro Zdero o hasta el santiagueño Gerardo Zamora que viene jugando callado. Sáenz, que había alertado que no se pondría de rodillas frente al gobierno central, convocó al ministro del Interior, Guillermo Francos, con quien ninguno rompió el diálogo a pesar de la ira de Milei.

Los gobernadores y diputados 'dialoguistas' intentaron negociar con el gobierno nacional

La estrategia para recuperar fondos -algo que parece no estar en el manual mileista- no es compartida. Si desde el Norte surge la idea de recuperar el diálogo a través de gestos amables, en el centro Martín Llaryora redobla la pelea pública y exige sentarse a la mesa mientras en el sur, La Pampa, Río Negro y Neuquén llevan sus planteos a la Justicia.

Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa dieron un paso más y al pedido por el Fondo Compensador y al Fonid le sumaron la defensa de los recursos hídricos e hidrocarburíferos que les permitirían incrementar sus regalías.



La pregunta que decanta frente a este panorama es qué pasaría si los gobernadores, sin distinción, y los intendentes, sin distinción, se juntaran en una misma reunión y exigieran en un mismo acto la recuperación de recursos. ¿La historia de desencuentro recientes no lo permite? Un gobernador confiesa miedo a Milei porque cree en sus advertencias.



La oposición sin vidriera

Con el Congreso virtualmente congelado, Unión por la Patria perdió una vidriera importante. Por tercera vez en el Senado el interbloque que reúne a 33 legisladores reclamó a Victoria Villarruel la convocatoria a una sesión para tratar el DNU 70/23 que amplía los poderes de Milei y elimina más de 300 leyes.

La Vicepresidenta resiste y ganó como aliado a Martín Menem que desde la presidencia de Diputados responsabilizó a Germán Martínez, jefe del bloque de UP, por la dilación del tratamiento parlamentario del decreto. En una carta que difundió en los medios dijo que es su culpa que no se integre la Bicameral -lo que también reclama la UCR- por haber enviado cuatro nombres para representar a UP y no tres.

Como contó en El Cronista la periodista Déborah de Urieta para la conformación de otras comisiones también el titular de la Cámara baja consideró que había un nombre de más pero quitó al último de la lista y solucionó rápido y sin más quejas el problema. ¿Por qué no lo hizo en esta oportunidad? La Libertad Avanza corre riesgo de rechazo al instrumento.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández o un gobernador: quién maneja los hilos del peronismo en la era Milei - El Cronista

El bloque de Pichetto pone contra las cuerdas a Martín Menem por la bicameral de DNU - El Cronista





El punto a punto de Máximo Kirchner y Axel Kicillof

Axel Kicillof presentó junto a Máximo Kirchner un proyecto en Diputados para defender el Fonid

Como Llaryora desde Córdoba también Axel Kicillof se le plantó a Milei desde Buenos Aires. Este viernes sorprendió la reaparición de Máximo Kirchner que difundió una gacetilla en el nombre de ambos y un proyecto de ley en coautoría para la defensa del Fondo de Incentivo Docente que el Presidente recortó a todo el país. Representa el 10% del sueldo de un maestro.

Kicillof pagó el proporcional de enero porque siempre lo abonó con el sueldo. Otras provincias lo pagan a mediados de mes, cuando reciben la transferencia. Llaryora avisó que si no hay plata no asumirá un compromiso que corresponde a la Nación y alertó que está en riesgo el inicio de clases.

Kicillof se sube a la ofensiva de Cristina e irá contra la política de déficit 0 de Milei - El Cronista

El Fonid puso en línea otra vez a Kirchner y Kicillof, entre quienes se admiten algunas diferencias. El gobernador conversaba el tema con diputados bonaerenses mientras que su ministro de Economía, Pablo López, elevó el reclamo en una carta a Caputo. Gran parte del bloque que comanda Martínez hacía circular una iniciativa para firmar cuando apareció la del hijo de la exvicepresidenta, otro dato de este medio. El proyecto tuvo el aval de 15 diputados en total, los más cercanos a Kirchner.

%uD83D%uDCD1%u200B El diputado nacional @juliocobos presentó un proyecto de ley para que el Gobierno Nacional prorrogue la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por 5 años. pic.twitter.com/0QVUDx1YXg — Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) February 16, 2024

Como los diputados de Coalición Cívica con las jubilaciones la UCR motoriza el malestar con los recortes. El primero en avanzar con un pedido de prórroga del Fonid fue el mendocino Julio Cobos que presentó, a título personal y casi como vocero de los incómodos, un proyecto de ley antes que Kirchner. Lo acompañó un grupo grande de diputados -en total 16- entre los que están Fabio Quetglas, Mario Barletta, Roxana Reyes, Carla Carrizo y Atilio Benedetti. A priori uno supondría que son los que pusieron reparos a la Ley Bases. Pero este sábado el exvicepresidente preparaba otro proyecto por la obra pública con firmas distintas. Incluso reclutó al jefe del bloque el cordobés Rodrigo De Loredo.