Juntos busca su tercer triunfo del mes pero un sondeo lo pone en duda: quién puede cortarle la racha

Mendoza se encamina el domingo a cerrar un mes de triple elección provincial en el que Juntos por el Cambio logró avanzar territorialmente de cara a 2024. Tanto en Santa Fe como en Chaco, la coalición opositora conquistó la gobernación y cambió el signo de la mano de Maximiliano Pullaro y Leandro Zdero. Dentro de 72 horas, la UCR buscará preservar Mendoza a través de un exgobernador que va por un nuevo mandato, Alfredo Cornejo, pero el panorama es aún incierto.

Una encuesta elaborada por DC Consultores entre el 10 y el 12 de septiembre pasados arroja un escenario cerrado luego que la coalición de gobierno de Cambia Mendoza se fracturara y uno de sus referentes locales terminara en un nuevo armado provincial, la Unión Mendocina. El diputado Omar de Marchi y el senado Alfredo Cornejo representaron, de este modo, un duelo aparte a nivel local, a los que se sumaron el resto de los candidatos pero corriendo bastante por detrás de la pole position.

Acorde a este sondeo, las últimas semanas mostraban una disputa por apenas unos puntos de diferencia que ingresarían en lo que se considera un empate técnico. También gravita la duda sobre un alto porcentaje de indecisos del 20,1% que puede definitivamente torcer la elección a favor de De Marchi o de Cornejo y hasta incluso acortar la diferencia con el tercero, el contendiente del peronismo, Omar Parisi (Elegí Mendoza), aunque la diferencia sigue siendo importante con sus rivales.

De este modo, ante la pregunta sobre a quién votarían para gobernador , el senador radical que encabeza la fórmula de Cambia Mendoza por el oficialismo local, Alfredo Cornejo, cosecha un 31,7% de la intención de voto. Mientras que De Marchi (Unión Mendocina) se lleva el 32,4%. Más atrás aparece Parisi, con el 10,1%; Mario Vadillo (Verde), 4,5% y Lautaro Jiménez (FITU), con el 1,2%. El porcentaje de indecisos destaca en esta encuesta como el tercer grupo, por delante de tres opciones a la gobernación .

En la sumatoria total, el deseo de votar a una de las opciones de la oposición supera por el 57,7% a la voluntad de que continúe el actual gobierno de Cambia Mendoza, con el 42,3%. Pero al fragmentarse el voto opositor en varias opciones, la proyección de indecisos terminaría favoreciendo la elección de Cornejo por el 45,4% sobre De Marchi con el 39,3%, siempre dentro de márgenes muy estrechos que incluso pueden haberse modificado en los últimos días.

En gran medida, las personas consultadas se muestran dispuestas a repetir su voto de las PASO locales de junio en un 55,8% pero hay un 33,8% que declaró que no, lo que abona la posibilidad de un giro en el resultado si la proyección de indecisos fuera diferente. La competencia es tan ajustada que se vuelve difícil de acertar con un alto nivel de precisión en lo que pueda acontecer el domingo. Un 10,4% expresó que no decidió todavía si cambiará o no su voto.





Puede Milei ganar de nuevo en Mendoza el 22 de octubre

Asimismo, otro aspecto que aborda la encuesta de DC Consultores son las preferencias nacionales en la provincia. El 13 de agosto último, en ocasión de las PASO nacionales, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, se impuso sobre los candidatos de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio con el 44,8% sobre el 16,8% y el 28,2%, respectivamente.



Según este sondeo, un 40,2% votaría a Milei como candidato a Presidente nuevamente mientras que solo un 28,9% lo haría por Patricia Bullrich. El candidato del Gobierno nacional, Sergio Massa, figura bastante relegado en la provincia con el 17,3%, -en línea con las proyecciones del peronismo local- seguido de Myriam Bregman con el 1,5%. Aún habría un 12,1% de las personas indecisas con su voto nacional en la provincia de Mendoza.

Ficha técnica de la encuesta