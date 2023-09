El ganador de Santa Fe detalla sus primeras leyes y el acuerdo con Bullrich si vence

Minutos después de conocerse el triunfo arrollador de Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe, el gobernador electo le concedió una entrevista a un grupo de medios nacionales, entre ellos a El Cronista, en la que anticipó cuáles serían las primeras medidas que impulsará cuando desembarque en Casa Gris; qué rol tendrán el resto de los partidos que integraron el Frente opositor que lidera y aseguró que , entre sus prioridades, no se encuentra la de modificar la Constitución Provincial .

Además, Pullaro, que se convirtió en el primer gobernador radical desde el '83 así como también el más votado desde el retorno de la democracia, aseguró que "con Patricia Bullrich va a ser más fácil para resolver los problemas de los santafesinos". Y explicó cuál fue el acuerdo que hizo con la presidenciable para combatir el narcotráfico que azota a los rosarinos.

Durante la entrevista, el dirigente de Evolución Radical confesó que le preocupa más un eventual triunfo de Sergio Massa que de Javier Milei aunque resaltó que Juntos por el Cambio va a llegar al balotaje. "Vamos a trabajar para que eso suceda".





-Sacó una diferencia muy importante en la elección y vas a tener el control de las dos cámaras. ¿Cómo se prepara para gobernar y cómo piensa administrar esta transición con Omar Perotti, que quedó golpeado. ¿Hablaron?

-Tuvimos una buena charla con el gobernador. Quedamos que los próximos días vamos a hablar. Posiblemente vayan nuestros equipos técnicos a charlar con quien el gobernador designe. Y vamos a hacer una transición súper ordenada, con mucho respeto, entendiendo que quien toma las decisiones hasta el 10 de diciembre, es él.

-En el escenario, festejaron todos los partidos del Frente. ¿Cómo van a ser, de acá al 10 de diciembre, las tratativas para el armado del gabinete?

-Va a haber participación de los tres partidos fundantes de este frente, del Radicalismo, del Pro y del Partido Socialista. Tampoco descarto que pueda haber participación en el gabinete de alguna otra fuerza, pero las 15 fuerzas van a estar integradas en los gabinetes de los ministerios.

-Por primera vez desde el ´83, el PJ no va a tener mayoría en el Senado. Ustedes van a tener mayoría en ambas cámaras. ¿Qué leyes piensa enviar apenas asuma?

-Leyes de seguridad, leyes de educación, no tenemos ley de educación en la provincia, y leyes de producción. Necesitamos mejorar los niveles de inseguridad. Para eso, tenemos que golpear fuertemente al crimen organizado, pero además, ordenar a nuestra policía y la cárcel, el servicio penitenciario. Para eso también necesitamos normas. En segundo término, hay un retroceso a la calidad educativa en Santa Fe muy importante, tenemos que trabajar con mucha energía eso. Y, después, obras de infraestructura y desarrollo productivo, que necesitan financiamiento internacional para el desarrollo energético, de gas y vial que tiene que tener la provincia.

-¿Santa Fe necesita una reforma constitucional o piensa impulsarla?

-Sí la necesita, pero no pienso impulsarla desde el Ejecutivo. Los problemas urgentes son seguridad, educación y producción. Si surge, ahora que hay mayoría legislativa, desde la legislatura, y sanciona una reforma constitucional, el Poder Ejecutivo va a acompañar. Pero como Poder Ejecutivo no vamos a perder un minuto, al menos en los dos primeros años, porque tenemos problemas urgentes. Y los tenemos que resolver.

El triunfo de Milei y el futuro de Juntos por el Cambio

-Estuvo con Patricia Bullrich después de los festejos, ¿de qué hablaron?

-Simplemente me saludó, está muy contenta por el triunfo de Santa Fe y esperamos que esto también sirva para que Junto por el Cambio pueda fortalecer la estrategia de cara al 22 de octubre y poder ganar la elección para entrar en segunda vuelta o en primera vuelta.

-Después de las PASO, Javier Milei quedó en una buena posición para quizás ser el próximo Presidente. ¿Cómo se prepara para gobernar con esa posibilidad?

-Espero que Patricia Bullrich sea Presidenta y con este espaldarazo que le damos de Santa Fe, tal vez, se empiecen a observar más los valores y los principios de Junto por el Cambio en el orden nacional. Esperamos aportar a eso.

-Dijo públicamente que entre Massa o Milei, iría con Milei...



-Peor que con el kirchnerismo, no entendemos que nos pueda ir. El kirchnerismo es un frente político que le ha hecho mucho daño a la provincia de Santa Fe. No solo en la cantidad de recursos que se ha llevado, sino que además no nos ha ayudado nunca. Este año, gobernando un peronista, no nos han mandado fuerzas federales con el problema que hemos tenido en Rosario. Es un Gobierno ausente en la provincia, que no se hace cargo de las rutas, que no invierte para que los puertos que le dan gran parte de la riqueza de la República Argentina, porque por acá sale el 70% del cereal de Argentina, no colabora para que Santa Fe tenga la infraestructura portuaria suficiente, nos cerraron la exportación de carne, nos bajaron el corte del biodiesel, nos aumentaron las retenciones a la harina y al aceite de soja.

-O sea, le preocupa más un triunfo de Massa que de Milei.

-Absolutamente.

-¿Y cómo se imagina encarar la campaña pensando en que hasta ahora, bueno, tenía que salir a pedir los votos para el Frente? Ahora tiene que salir a buscar los votos para Patricia Bullrich, en una provincia donde ganó con 60 puntos y Javier Milei también ganó, con 35 puntos.

-Son elecciones distintas, la provincial y la nacional.

"Al modelo Santa Fe le va a convenir que gane Patricia Bullrich", aseguró Pullaro.

-Pero cómo se puede dar eso para tratar de achicar por lo menos la diferencia. ¿Cuál va a ser la estrategia?

-Nosotros vamos a trabajar y Patricia Bullrich va a ganar la provincia de Santa Fe, porque nosotros vamos a ir a motivar y a hablar con los santafesinos de que al modelo Santa Fe le va a convenir que gane Patricia Bullrich.

-¿Por qué le va a convenir?

-Porque compartimos principios, valores en el programa de gobierno de Santa Fe, digo yo sé lo que va a hacer Patricia Bullrich en seguridad, cuáles son sus compromisos con la producción. Santa Fe es una provincia que necesita fortalecer el desarrollo productivo y el sistema de seguridad pública. Lo de Milei no lo sé, no sé qué es lo que va a hacer. Entonces, desde ese lugar, vamos a salir a trabajar, entendiendo que lo que más le conviene a la provincia de Santa Fe, a nuestro criterio, es que gane Juntos por el Cambio.

-¿En qué se diferencia de lo que es la mirada de Patricia Bullrich?

-No, no, Patricia va a venir y va a acompañar, y va a acompañar el proceso que se va a vivir en Santa Fe. Necesitamos que Nación nos mande Fuerzas Federales y que las ponga debajo del gobernador, en un comando operativo conjunto, que es lo que nunca sucedió hasta acá. Porque las fuerzas federales vienen y hacen lo que quieren, porque tienen a un comandante o un comisario general que las conduce y eso fracasó en Santa Fe, es lo mismo que nada. Lo que acordé con Patricia Bullrich es que ella nos manda 5000 hombres y mujeres de las Fuerzas Federales que las voy a conducir yo, o quien yo disponga. O sea, yo tengo la botonera de la situación. Y después, Patricia sabe qué hacer: cómo controlar la frontera, cómo controlar el aire. Nosotros vamos a pedir sí la ley de derribo, que Nación sancione la ley de derribo, que Nación sancione la ley de derribo y que arme la aeronáutica.

-¿Milei es un salto al vacío en la complejidad de lo que tiene que enfrentar acá, por ejemplo, en el narcotráfico?

-No, no, mirá, nosotros tenemos muy claro, y queremos gobernar con Patricia, pero vamos a gobernar con quien esté. No vamos a echar culpas, no vamos a ser un gobierno como el de Perotti que no tomaba ningún problema, que todos los problemas eran de los demás. Yo me aguanto gobernar con quien gane las elecciones pero, para serte honesto, con Patricia Bullrich va a ser más fácil para resolver los problemas de los santafesinos porque coincidimos en materia productiva y en materia de seguridad; nos entendemos de memoria. El kirchnerismo ya sé lo que va a hacer. El kirchnerismo no ha demostrado voluntad política. Con el narcotráfico emergente en Argentina, si el Estado se pone de acuerdo, en un año lo destruye. El Estado, si toma la decisión, aplasta al narcotráfico en el orden nacional, lo aplasta. Pero hay que tomar la decisión, hay que gastar plata. Hay que invertir en cárceles, en fiscales, en fuerzas de seguridad.

Pullaro confía en que Juntos por el Cambio entrará en el ballottage.

-¿Cree que Juntos por el Cambio se puede romper si gana Milei, que Macri debería abandonar esa postura ambigua que tiene con él?

-Cada uno entiende y hace lo que entiende. Yo no creo que se rompa. Perdió las elecciones en el 2019 y no se rompió. Y hoy es una alternativa de poder, porque por más lectura que podamos hacer, Juntos por el Cambio salió segundo en la elección nacional, muchos puntos arriba del kirchnerismo y estuvo a un punto de Milei. Juntos por el Cambio es alternativa de poder. Lo que hay que hacer es rearmarnos. Como nosotros en Santa Fe. Nos juntamos 15 partidos políticos porque entendíamos que podíamos disputar el poder y ganar. Y no sólo ganamos el poder ejecutivo, ganamos la Cámara de Diputados y ganamos la inmensa mayoría del Senado y ganamos un montón de ciudades, aparte ganamos un montón de pueblos. Eso porque fue una lectura política correcta de la realidad. Juntos por el Cambio, si no ganara, se tiene que reordenar desde abajo, leyendo correctamente lo que está sucediendo.

-¿Y Macri?

-Mauricio es así, pero también que Mauricio sea así porque Mauricio tiene una característica de liderazgo y hay otras características de liderazgo que conviven en Junto por el Cambio.Pero eso no hace que nosotros no vayamos a discutir el poder. Repito, Junto por el Cambio salió segundo. Entiendo que va a llegar al balotaje y vamos a trabajar para que eso suceda.