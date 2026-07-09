El ministro del Interior, Carlos Negro, es el integrante del gabinete peor evaluado en el gobierno de Yamandú Orsi, según la última encuesta de la consultora Cifra. A Negro lo desaprueba 64% de la población, lo aprueba 21% y 6% tiene juicios intermedios. Otro 9% no opinó o no supo qué responder.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, es quien tiene más aprobación con un 39%. Pero otro 41% la desaprueba, un 12% no opina y un 8% tiene juicios intermedios. señaló la encuesta divulgada en el informativo de Canal 12.

El canciller Mario Lubetkin tiene el 38% de aprobación, 28% no opina, 23% de desaprobación y un 11% de juicios intermedios.

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, recoge el 43% de desaprobación, 35% de aprobación, 14% no opina y 8% tiene juicios intermedios.

“En Salud y Economía, los juicios negativos son algo más numerosos que los positivos, mientras que la gestión del ministro de Relaciones Exteriores recoge más juicios positivos que negativos, aunque más de un cuarto de los encuestados no tiene opinión”, destaca el informe de Cifra.

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En la evolución de los juicios de este año, Lustemberg “es también la que pierde más apoyo (de 52% de aprobación a 39%, 13 puntos menos)”.

“Oddone pierde 8 puntos, Negro 9 puntos y Lubetkin apenas 2 puntos. En todos los casos, excepto el del Ministro de Relaciones Exteriores, la desaprobación aumenta aún más que la pérdida de aprobación, porque más gente opina y esas opiniones tienden a ser negativas”, señala el trabajo de la encuestadora.

Mejor evaluación en votantes del FA

El informe sostiene que al igual que ocurre con el presidente Orsi, la evaluación de los ministros “está muy influenciada por la política”.

“Quienes votaron al Frente Amplio en 2024 tienden a evaluar mejor a todos los ministros de este gobierno, mientras que quienes votaron a la oposición tienen juicios significativamente más negativos”, agrega el trabajo.

“La gestión de los ministros de Salud y Economía es aprobada por una cómoda mayoría de los votantes frenteamplistas y por alrededor de un cuarto de la oposición. Y, en el sentido inverso, los juicios negativos hacia el desempeño de esos ministros son ampliamente mayoritarios en la oposición y son una minoría en filas frenteamplistas”, explica Cifra.

En el caso del canciller afirma que es “menos conocido” y “también polariza menos las opiniones”, “es aprobado por la mayoría absoluta de los frenteamplistas y recibe menos críticas de la oposición”.

Sin embargo, en el caso del ministro del Interior “casi todos los votantes de la oposición critican su gestión, y también lo critica el 42% de los votantes del gobierno, aunque el 38% lo apoya”.

Estos datos son producto de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de Cifra en todo el país: 800 entrevistados entre los días 1° al 17 de junio de 2026.

El informe señala que “en un momento crítico para el presidente Orsi, sus ministros cumplen un rol esencial, porque actúan como respaldo (o también como “fusible”) del Ejecutivo”.

“Lo que se observa es que la mayoría de estos ministros –con la excepción de Negro– reciben una aprobación mayor que la del presidente. Estarían, entonces, ‘aguantando el fuerte’, a la espera de que su jefe se recupere de la situación crítica”, explica el estudio y agrega que “algunos ministros clave, sobre todo en este momento –como es el caso de Economía– están siendo mejor evaluados que el presidente”, señaló la encuesta.