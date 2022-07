En Tecnópolis, Alberto Fernández recordó una vieja pelea entre Cristina y Macri

En la inauguración de la 11ª edición de Tecnópolis, la feria con propuestas culturales y educativas a cargo de más de 60 organismos e instituciones, el presidente Alberto Fernández valoró hoy que "es el parque de conocimiento más importante que tenemos".

Tecnópolis en invierno abrirá sus puertas de miércoles a domingos - TELAM

El jefe de Estado invitó a las familias a "conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, de educación, de ciencia, de tecnología" ya que, afirmó, "el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento".



Tecnópolis 2022: cuándo abre, actividades gratuitas y programación

Nueva encuesta: quién ganaría un ballottage entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri

El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, dijo que "es una alegría enorme abrir Tecnópolis", cuyo lema este año es "Argentina soberana, creando futuros" y consideró que "no hay futuro sin ciencia, tecnología, educación y cultura". " Trabajamos para un país soberano, para la inclusión de todos y todas en el marco de la ciencia y la cultura", aseguró.



El Pabellón de Fábrica-Diseño e Innovación es uno de los atractivos para todas las edades - TELAM

El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, dijo que "es una alegría enorme abrir Tecnópolis", cuyo lema este año es "Argentina soberana, creando futuros" y consideró que "no hay futuro sin ciencia, tecnología, educación y cultura". " Trabajamos para un país soberano, para la inclusión de todos y todas en el marco de la ciencia y la cultura", aseguró.

CRISTINA Y MAURICIO

La feria de Tecnópolis había sido lanzada en 2011 durante la administración de Cristina Kirchner, y en varias ocasiones, ella contó que cuando pensó hacer un cierre para el año del Bicentenario, en 2010, contempló un evento de ciencia y arte. Pero, en realidad, sobre una avenida en CABA.

"El día que hace 11 años se fundó Tecnópolis, Cristina cuenta que no le dejaron hacer esto en la 9 de Julio . Qué suerte que no la dejaron, qué suerte que haya quedado este predio, qué suerte que todos los años podamos recordar lo que la ciencia y la tecnología sirven al desarrollo argentino", exclamó en referencia a esa anécdota, aunque originalmente Cristina había querido hacerlo en la Avenida Figueroa Alcorta, no sobre la 9 de Julio .

"Como esa exposición de ciencia y tecnología requería la intervención de espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires, era necesaria la autorización del gobierno municipal para llevarse a cabo", relató en 2021 la actual vicepresidenta, cuando se cumplía la primera década de Tecnópolis.

"Tecnópolis es la casa de todos los argentinos y argentinas, es el Parque del conocimiento más importante que tenemos. Ahora, todos en familia vamos a disfrutar de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura". @alferdez en #VolvióTecnópolis#VolvióTecnópolis %uD83D%uDE0D pic.twitter.com/14MNSsybOX — Tecnópolis (@TecnopolisArg) July 17, 2022

"El gobierno nacional hizo el pedido correspondiente, pero después de dar muchas vueltas, el gobierno de la Ciudad conducido en ese momento por Mauricio Macri terminó denegando el permiso para realizar el evento, con el argumento de que iba a implicar un problema para el tránsito", explicó Cristina entonces, y Alberto lo destacó.



Entre las autoridades presentes en la inauguración estaban el ministro de Educación, Jaime Perczyk; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra.



La edición 2022 de Tecnópolis estará abierta al público hasta fines de octubre.

Ubicado en Villa Martelli, abrirá de miércoles a domingos de 12 a 19 durante el receso invernal. A partir de agosto, podrá visitarse de jueves a domingos.