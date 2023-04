¿En qué anda Gabriela Michetti? Viajes a Laprida, sueños con Nueva York y encono con Larreta

¿Revival de la áspera interna porteña del PRO en el año 2015? Desde que dejó la Vicepresidencia en el 2019, pocas veces Gabriela Michetti se pronunció en público. En las últimas horas, tras la decisión de ir a elecciones concurrentes en la CABA por parte de quien su fue su rival en las primarias para jefe de Gobierno en aquel entonces, Horacio Rodríguez Larreta, una de las fundadoras del PRO rompió el silencio. ¿Qué es de su vida a casi cuatro años de volver al llano?

Son contadas las veces en las que Michetti se mostró o pronunció en público desde que dejó la presidencia del Senado.

Lo hizo, por caso, en 2021, cuando acompañó al expresidente Mauricio Macri a Dolores, donde declaró en la causa en la que se investigaba presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. "Están acusándolo de algo que yo creo que no tiene ningún sentido", lo defendió en aquella oportunidad. Finalmente, Macri fue sobreseído.

La exvicepresidenta tampoco es asidua a las redes sociales: es poco lo que se sabe de su vida.

Desde el 2019 a la fecha, no volvió a ocupar ningún cargo público y, dicen quienes la frecuentan, que se dedica casi exclusivamente al cuidado de sus padres. Ambos viven en Laprida y se encuentran en un delicado estado de salud.

Es por eso que Michetti se alterna entre su casa ubicada en la calle Pasco, en el barrio porteño de San Telmo, y esa localidad bonaerense. "Va y viene", dijeron desde su entorno. "Viaja dos veces por mes y se queda cinco días en cada oportunidad", dijo otra fuente que frecuenta a Michetti. La exvice, reparte los cuidados de sus padres con sus dos hermanos.

Además de cuidar a sus padres, Michetti cursa, desde hace más de un año, un posgrado vinculado con el catolicismo, religión que practica. "Eso la tiene entusiasmada. Es su cable a tierra", dijo una fuente que la frecuenta, que no recordaba el nombre de la carrera.

"Había hecho una consultora con Marina Klemensiewicz [exfuncionaria macrista] pero nunca la pusieron a funcionar", dijo una fuente allegada a la exvice. Más allá de ese dato, no se le conoce ninguna actividad laboral.

La explicación, según pudo saber El Cronista, tiene que ver con un tercer tema que la ocupa, además de sus padres y los estudios: su propia salud.

Michetti sufre fuertes dolores en sus dos hombros, sobre todo en el derecho. "Estuvo 20 años dándole a la silla de ruedas sin parar. Le afectó los hombros, tiene las articulaciones muy desgastadas", explicaron desde su entorno.

Y señalaron que esos mismos dolores la condicionan: "Cuando está con dolores no puede andar circulando". De hecho, ese fue el motivo por el que se ausentó del casamiento de Jorge Macri.

Por este asunto, Michetti tiene consultas médicas de manera frecuente y hasta está evaluando operarse el hombro derecho.



En las PASO del 2015, Larreta se impuso con el 60% de los votos.

Según dijo en las últimas horas, cuando rompió el silencio en una entrevista radial para meter una cuña en la interna del PRO de Patricia Bullrich versus Larreta, no le ofrecieron "ningún cargo". Pero Michetti tampoco se mostró muy interesada en el asunto.

"Me parece que ya está en función de cargos", dijo a Radio Continental en las últimas horas, cuando se refirió a si tenía intenciones de volver a la arena política. De todas formas, según pudo saber El Cronista, hacia finales del ‘19, cuando se acercaba el final de su mandato, "quería irse a Nueva York, como embajadora ante la ONU". Pero no se le dio. Esa misma fuente también reveló: "Me imagino que un cargo internacional es lo que le gustaría".

Otra fuente, en cambio, puso en dudas que Michetti anhele volver al ruedo. "Entró en este impasse por su cuestión de salud y la de sus padres; entró a boxes", le explicaron a este medio.

Aunque esa misma fuente no cerró la puerta. Si bien señaló que el cuidado de sus padres y sus problemas de salud no son cuestiones que se resuelvan en el corto plazo, Michetti "querría tener algún involucramiento, siempre y cuando le entusiasme la propuesta. Pero, reconociendo que existen estos condicionantes".

Michetti rompió el silencio

Michetti no rompió el silencio para hablar de su vida privada. Sino para apuntar contra quien fue su rival en las PASO de 2015. En aquel entonces, Macri terminó inclinándose a favor de quien era su jefe de Gabinete, que terminó ganando 60% a 40%. Tiempo después, le ofreció que sea su compañera de fórmula y aceptó. Esa fue la última vez que el apellido Michetti apareció en una boleta.

Las heridas parecen no haber sanado, al menos no del todo. Es que Michetti salió a cuestionar la jugada de Larreta que tanto revuelo generó entre los amarillos.

"La decisión de Larreta me pareció grave", dijo la oriunda de Laprida. Se refería a las elecciones concurrentes que, entienden los amarillos, podría inclinar la balanza a favor del radicalismo porteño, en detrimento de Jorge Macri, el candidato del expresidente.

"Así no se pueden hacer las cosas, esto ya pasó de castaño claro. Me parece que estamos en otro tono. No consultar a nadie y hacer un cambio en una regla electoral, nada menos que durante un año en el que se vota, todo el mundo en la política sabe que no se hacen cambios en años electorales", apuntó la exsenadora.

"No puede ser más que le digamos a la gente, como dijo Horacio -'estoy obligado por la ley'- si él mismo dijo que hizo cuatro videos sobre las distintas posturas que podía tomar; quiere decir que no estaba obligado. Juguemos limpio. Sino vamos a terminar generando algo contra nosotros", disparó la exsenadora.

En las últimas horas se conoció que el alcalde -que difundió la decisión en las redes sociales- había grabado cuatro mensajes diferentes, con distintas alternativas electorales para la CABA.

En ese mismo reportaje, Michetti lamentó que Macri se haya bajado de la carrera por la Presidencia. Planteó que la decisión le pareció "perfecta" pero que le hubiera "gustado" que vuelva a ser candidato.

"Hoy, Gabriela con la persona con la que mantiene relación periódica y alineamiento es con Mauricio", le dijeron a El Cronista desde su entorno al consultar quién es su candidato o candidata a Presidente. Y agregaron: "A partir de ahí, se verá en los próximos meses cómo decanta la situación. Pero, seguramente, su definición será en sintonía con Mauricio".

"Habla mucho con él. Se mandan mensajes, se escriben", le dijeron a El Cronista sobre los vínculos de Michetti con el expresidente. Aunque aclararon que ella también conversa con otros amigos políticos.



Al igual que Macri, ¿Michetti también trabajará para que Bullrich sea la próxima presidenta o retornará al silencio?