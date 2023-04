Bullrich, Milei y Rodríguez Larreta rindieron examen ante el campo: qué prometieron

Las autoridades de la Sociedad Rural Argentina aprovecharon una reunión de delegados y directores para invitar a los candidatos presidenciales de la oposición a presentar sus propuestas para el campo y la producción agropecuaria en un evento que tituló "Compromiso para la Nueva Argentina", un esfuerzo que tomó en sus manos Osvaldo Pino, titular de la entidad, que fue convenciendo uno a uno para lograr las presencias.

Trastienda del almuerzo de Macri con el círculo rojo: del "ya pasó" a la preocupación empresaria



El encuentro se realizó en el Auditorio Central y fue abierto a las 15 por Javier Milei y, media hora más tarde, siguió Patricia Bullrich. Sin embargo, no tuvieron la oportunidad de saludarse ya que cuando el libertario dejaba el predio, la presidenta del PRO llegaba por otra puerta. Según los organizadores, estaba armado así el encuentro para que no haya demoras. Un suspicaz hizo trascender que desde los equipos de comunicación de dos candidatos se pidió que no hubiera posibilidad de fotografías conjuntas, lo que fue respetado a rajatabla.

El mensaje que dirigió Bullrich fue directo. "No tenemos más tiempo, no podemos seguir diciendo que no podemos, que venimos de a poco, que venimos al trote, no al galope. No podemos tratar. Necesitamos galopar" dijo la titular del PRO, que aprendió a montar en el campo de su familia.

También propuso que "tenemos que atacar los impuestos distorsivos, antiexportación, los 169 impuestos improductivos que tiene nuestro país, el déficiti fiscal. El Estado creció en un 100% en los últimos años: la plata del campo, de los comerciantes, de los docente, de todos los argentinos que soñaban con poder invertir y progresar, hoy está en un Estado que tiene el doble de peso y la mitad del músculo que podría tener".

Acerca de un cálculo econométrico que circula entre los economistas del campo, que pronostican un crecimiento hacia el 2030 del 6% si no se eliminan las retenciones agropecuarias, pero que llegaría a 38% si se eliminaran, Bullrich dijo que "mi compromiso es ir lo más rápido posible para acercarnos lo más posible hacia ese 38%".

Y sostuvo que "necesitamos que la plata del campo quede en el campo" y que hay necesidad de "hacer biocombustibles, bioasfalto, bioplásticos, lubricantes, pinturas, impermeabilizantes, todo lo que podemos hacer son potencialidades que están en rlación entre la tierra, el trabajo, la capaicad de las personas que trabajan y la biotecnología. Ese tiene que ser nuestro futuro".

Milei y el balotaje imaginario con Bullrich

Milei, que había hablado primero, aseguró que "si se eliminara la brecha cambiaria y las retenciones, el sector triplicaría sus ingresos. A partir de ahí, sacándole los pies de encima, podrían crecer y aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado". También reiteró que debería eliminarse el Banco Central y que, gracias a esa medida, "no habría más brecha, habría un solo precio para el dólar, el mercado estaría libre".



"Miren lo maravilloso que es el campo argentino, que le sacan la mitad de los ingresos, después les cobran las retenciones y sobre eso les cobran más de 20 impuestos. Es un milagro de sobrevivencia", puntualizó.

Milei reconoció que "el sector agropecuario es una 'locomotora' de la economía" y agregó que "estamos trabajando para eliminar las retenciones y multiplicar los ingresos del campo". Sin embargo, el gran salón del evento no se mostró con esa euforia que genera en los actos con jóvenes. Más conservadores, las casi 1000 personas que lo escuchaban se mostraron bastante fría ante sus propuestas.

Afirmó que no es lo mismo competir en un balotaje con Rodríguez Larreta que con la titular del PRO, Patricia Bullrich, dado que el alcalde "abre la posibilidad que vuelva el kirchnerismo porque, en el fondo, es un kirchnerista de buenos modales".

"Con Bullrich sería interesante porque quiere decir que los argentinos hicieron un click al lado correcto. No es una cuestión que yo miro electoralmente, sino para que Argentina se ponga de pie y vuelva a ser un país grande", subrayó.

Gerardo Morales prometió un único dólar

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, dijo que "hay un problemilla en el PRO pero ya lo van a resolver". En el encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) planteó: "Calma PRO, que fluya la buena energía, tenemos un gran desafío", remarcó y afirmó que JxC es "la única fuerza política en condiciones de dar vuelta la Argentina".

Sobre su potencial gestión, aseguró: "Hay que terminar con el tipo de cambio de la soja y el vitivinícola, hay que terminar con esa mentira. Necesitamos un tipo de cambio único para que el que quiera exportar exporte y no le pongamos el pie sobre la cabeza".

Miguel Angel Pichetto, otro de los candidatos presidenciales invitados, puso foco en que "es importante volver a restablecer el derecho de la propiedad, porque traerá inversiones y confiabilidad". Por supuesto, también destacó que "este sector es la principal actividad productiva de Argentina" y que el Gobierno de Alberto Fernández solo se preocupa por "entregar tierras a las organizaciones sociales". El "primer elemento es recuperar la autoridad, el valor de la palabra", insistió.

Las propuestas de Rodríguez Larreta

Noticia en desarrollo