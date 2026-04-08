En un contexto de polémicas e internas en el gobierno nacional, Javier Milei busca anotarse hoy una victoria en el Congreso: aprobar la modificación a la Ley de Glaciares. Paralelamente, la oposición busca denunciar a Manuel Adorni en el recinto. Fuentes legislativas dan una segura victoria al plan del Ejecutivo, para el sector minero hay un factor clave que se jugará en la cantidad de manos que tenga la votación final. La sesión comenzó luego de que el gobierno consiguiera un quórum de 129 diputados. La jornada estará atravesada por un clima de fuerte tensión, ya que la oposición aprovechará el debate para poner en el centro de la escena el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Entre cuestionamientos y pedidos de interpelación, el recinto anticipa un debate intenso tanto en lo legislativo como en lo político. Sin embargo, voces claves de la oposición y del oficialismo advierten que no están los números necesarios para lograr el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. En este sentido, voces cercanas al PJ indicaron a El Cronista que la clave de esta sesión estará en los apartamientos que logren encausar las cuestiones que se puedan tratar de manera excepcional. A la espera de la victoria, el ministro del Interior, Diego Santilli, ya está en el Congreso. Los números con los que especula el sector minero y la propia oposición rondan los 140 diputados. “Estamos confiados”, indicaron en diálogo con El Cronista una alta fuente de dicho sector. En el oficialismo, si bien mantienen la cautela, también calculan un número similar. Hasta la noche del martes, las llamadas cruzadas volaron entre representantes mineros, diputados y el gobierno nacional. Incluso, podría existir la posibilidad de que diputados de Encuentro Federal que aprobaron un dictamen en minoría, igual le den los votos al Ejecutivo Nacional. “Están en 140, lo tienen muy cerrado”, admitieron desde la oposición a El Cronista. Fuentes allegadas al Gobierno nacional indicaron que hay un margen de 8 votos en favor del proyecto de ley. Incluso, más de 140 diputados. La clave para el sector minero, y para el gobierno, es que la diferencia de votos sea grande. En este sentido, el oficialismo espera que la ley sea judicializada por las organizaciones de protección ambiental. Por este motivo, la clave para el sector minero es que la diferencia de votos en favor de la ley sea grande para cuando se discuta en tribunales. “No es lo mismo tres legisladores que veinte”, indicaron voces claves. Desde el sector esperan pocas abstenciones, ninguna de La Libertad Avanza y unos 108 a 107 votos negativos. Voces calificadas habían estimado que habría cambios en el texto final, en específico agregar un punto de interjurisdiccionalidad para que el proyecto tenga el visto bueno de los pampeanos. Sin embargo, voces del sector minero descartan modificaciones en el texto final que se apruebe hoy en diputados. “Tiene que salir, es muy difícil que salga otra cosa relevante este año, porque comienza el debate electoral. Es la última cosa importante que se va a aprobar”, afirmó una alta fuente minera a este medio. Adriana Nechevenko, la escribana que intervino en las operaciones de dos propiedades adquiridas por Manuel Adorni, declaró hoy como testigo en Comodoro Py durante dos horas. El punto principal de esta declaración es conocer el orígen del dinero con el que el jefe de Gabinete habría adquirido estas dos propiedades. "Eso pregúntenle a él“, dijo la escribana al salir de Comodoro Py. En este sentido, si bien el Ejecutivo buscará anotarse puntos con la aprobación de Glaciares hoy. Lo cierto es que no podrá evitar los cuestionamientos de la oposición en el recinto. Una escena de color se vivió esta tarde en los pasillos del Congreso. Los diputados Lilia Lemoine y Sebastián Pareja, al ser consultados por la prensa sobre la situación del jefe de Gabinete, eligieron responder con evasivas. “Eso lo deberá determinar la Justicia”, dijo Lemoine, al ser consultada sobre si el orígen del dinero que utilizó el jefe de Gabinete para comprar las propiedades era lícito o no lo era. Paralelamente, Pareja, quien es el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, arengó a los legisladores libertarios y los alentó a “no entrar en provocaciones”.