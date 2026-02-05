Una misión técnica del FMI llegó esta mañana a Buenos Aires. La misma es encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, jefes de la misión. Los funcionarios llegaron al país para “las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina”. La misión será la encargada de supervisar el cumplimiento de las metas acordadas en agosto y coincide con el tratamiento de la reforma laboral, uno de los puntos que se encontraban en el acuerdo firmado en abril. Los funcionarios del organismo evaluarán el cumplimiento de las metas. La más relevante y que motivó que en la primera revisión el Gobierno argentino pidiera un waiver (o dispensa por incumplimiento) es la de reservas. El Banco Central debía acumular reservas hasta alcanzar un nivel negativo de reservas brutas en torno a los u$s 3500 millones. Sin embargo, hasta diciembre, las mismas se encontraban a más de u$s 13.000 millones de ese objetivo. Si bien el corte a analizar corresponde a diciembre, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, elogió la acumulación de reservas del Banco Central desde enero. La velocidad de acumulación que desempeñó la autoridad monetaria fue superior a la que se había anunciado, en torno al 5% del volumen diario operado en el mercado. Noticia en desarrollo.