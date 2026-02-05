El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a dos polémicas que lo tuvieron como protagonista: el esquema de protección histórica del sector textil, motivo por el cual reconoció que nunca compró ropa en la Argentina por sus elevados precios, y la salida del titular del INDEC, Marcos Lavagna. En diálogo con LN+, Caputo aseguró que “la cancha no está desnivelada” en alusión al aluvión de productos textiles que ingresaron a la Argentina en el último tiempo como consecuencia de la apertura a empresas como Temu y Shein. ¿Cómo lo argumentó el funcionario? Aseverando que los pasos del Gobierno están hechos “con muchísimo cuidado” y aseguró que se le cobran aranceles al 20% a las marcas internacionales. “Si damos los incentivos erróneos, las consecuencias van a ser malas; no es un tema con los empresarios, es responsabilidad de los políticos, si los empresarios pueden cobrar 10 van a cobrar 10”, esgrimió el ministro. Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda asestó: “Hoy la ropa es mucho más barata y los empresario reconocen que puede competir, ¿qué quiere decir?, que hace cinco años y con una economía cerrada, ellos estaban en condiciones de cobrarte cinco veces más". Ante la salida del extitular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), Marcos Lavagna, el ministro de Economía rectificó las “mentiras” que sucitaron los movimientos en el ente autárquico. “Tengo un mensaje de Marcos diciéndome ‘Toto, lamentables todos los rumores falsos que están corriento, decime si querés que haga algo’”, le reveló a sus interlocutores la cara del equipo económico de Javier Milei. Sin embargo, no pudo dar detalles acerca de la decisión que desencadenó la salida de Lavagna, pero aseguró que su reemplazante, Pedron Lines, “es intachable”. Luego, se refirió a las declaraciones de su exviceministro, Joaquín Cottani, quien cuestionó la falta de instrumentación de la nueva fórmula del INDEC: “No le presto atención a lo que dice. Porque es parte de esa gente. Lo puse de viceministro porque me pidió (Domingo) Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó. No sé si quedó molesto o algo pero lo que hizo nunca en su vida, que es dar reportajes, ahora se la pasa por medios para desacreditarnos”. Caputo también se expresó sobre otro de los frentes abiertos del Gobierno: la polémica con Techint. Hace día, Milei y Paolo Rocco formaron parte de una polémica. ¿El motivo? Techint no logró una millonaria licitación contra un competidor indio por decisión de los principales petroleros argentinos para proveer caños a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro para licuarlo y vendelo al mundo por barco. En ese sentido, el funcionario se encargó de ponerle paños fríos: “Lo estudiamos desde la Secretaría de Comerico. Yo lo hablé con Paolo mismo y no hubo licitación. Habiendo dicho esto, Techint es una empresa gigante, tiene una espalda enorme y van a haber muchísimas más licitaciones”. “En marzo hay una que es cuatro o cinco veces más grande que la que perdió y puede competir tranquilamente. (La licitación anterior) fue una privada donde en los pliegos no se especificaba que podía un ‘refusal’ o la posibilidad de que otro iguale la oferta. Entonces otra empresa ofertó menos y se propuso en el directorio de YPF a ver si les podían permitir esto y el directorio votó que no, razonablemente. Porque si permitís eso sin haberlo puesto en los pliegos y esa misma empresa quiere hacer otra licitación mañana, no va nadie. Y volvés al tema de que no hay competencia”, concluyó sobre este punto.