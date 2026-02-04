El Gobierno delineó el cronograma de sesiones para la semana que viene luego de ultimar los detalles de las negociaciones, pero hasta ahora no tienen en vista que se vaya a cumplir con la sanción de ninguno de los proyectos del temario de sesiones extraordinarias que convocó el presidente Javier Milei para el mes de febrero. Esto es porque, con esta primera semana de febrero dedicada a delinear la hoja de ruta, constituir las comisiones y determinar el texto final de los proyectos, los plazos complican la posibilidad de que ambas Cámaras traten todas las iniciativas antes del 27 de febrero, con el fin de semana de carnaval en el medio. “Vamos paso a paso”, piden paciencia desde el bloque libertario. Tal como contó El Cronista, el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado irán a sesión para tratar el proyecto de modernización laboral. Ese mismo día, la Cámara de Diputados tratará de dictaminar el Régimen Penal Juvenil, el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad, para ir a sesión el jueves 12 de febrero y aprobarlo. Las fuentes precisaron que volverán a establecer un acuerdo en 14 años. De esta manera, la próxima semana ya podrían haber dos proyectos con “media sanción”, antes del fin de semana largo. Además, tienen previsto constituir las comisiones encargadas de tratar el acuerdo del Mercosur-UE, el cual todavía no fue enviado. De lograrlo, se incluiría también en esa lista. Aunque quedarán dos semanas para avanzar en el tratamiento legislativo, lo cierto es que en la Cámara baja existe una regla de que los dictámenes, para que sean válidos, deben despacharse 10 días antes de que culmine el período parlamentario -en este caso, el extraordinario-. Por eso, la posibilidad de que dictaminen y sancionen rápidamente la reforma laboral en Diputados se aleja. El artículo 106 del reglamento de la Cámara establece que “una vez instaladas (las comisiones), sólo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos. Para el caso de las sesiones extraordinarias o de prórroga esta limitación se fijará en diez (10) días antes de la fecha prevista para la culminación de las mismas“. De esta manera, el miércoles 18 (el primer día hábil después del feriado) sería la fecha límite para que Diputados dictamine el proyecto laboral, de conseguir aprobación en el Senado, como estima el oficialismo. Desde el Congreso aseguraron a El Cronista que tienen previsto que la reforma laboral directamente se sancione “la primera semana de marzo“, cuando comience el período ordinario. “Sale”, agregan con seguridad. ¿Qué va a pasar con la Ley de Glaciares? Esa es otra de las incógnitas que refieren al cronograma. La modificación de esta ley, impulsada también en colaboración por gobernadores de peso, tiene dictamen de comisión en el Senado pero no fue incluida en el temario de sesión para la semana que viene. “Se está viendo todavía si se pone en la sesión o se trata aparte”, reconoció ante este medio uno de los senadores aliados que formó parte de la cumbre del miércoles a la tarde, en la que definieron el pedido de sesión. “Parece que no hay votos aún”, dijo otro senador de una de las provincias interesadas en la modificación de la ley. En contraparte, uno de los funcionarios que dialoga con los mandatarios provinciales le aseguró a El Cronista: “Para mí sí sale y vamos a tener los votos”. La contradicción entre el Ejecutivo y el Legislativo terminará de ponerse en evidencia la semana que viene: de quererlo, podrán incluir su tratamiento en la misma sesión que la ley laboral. De no hacerlo, se postergará. No obstante, en la Cámara baja ya aceleraron la constitución de la comisión de Recursos Naturales para que, con plazo máximo a este viernes, se pueda constituir y esté lista cuando Glaciares ingrese a Diputados con “media sanción” de la Cámara alta. En tanto, en el Senado no tienen la regla del plazo de 10 días, aunque sí tienen que esperar una semana desde el dictamen y la sesión. Si el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo comercial se aprueban en Diputados la semana que viene, estarían en condiciones de llegar a sancionar esos dos temas antes del 27 de febrero. “Si hay tiempo, seguramente se trate”, dicen desde La Libertad Avanza.