“Argentina comenzó el año con el pie derecho” , aseguró la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI) Julie Kozack. “Observamos un progreso continuo y esfuerzos de estabilización, lo que está contribuyendo a mejorar la confianza del mercado en Argentina ”, aseguró ante las consultas sobre el nuevo sistema de ajuste de la banda cambiaria y el esquema de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA).

“Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes a los marcos monetario y cambiario , incluyendo la introducción de un programa preanunciado de compra de reservas de divisas”, agregó Kozack. El FMI también le puso fecha a la misión que tiene pendiente para revisar los números del cierre de 2025, que tendrá lugar en febrero.

“Si bien el proceso aún se encuentra en una etapa temprana, la acumulación de reservas ha comenzado el año a un ritmo más rápido de lo previsto“, evaluó sobre el cambio que se produjo con el comienzo de 2026 luego de que el año pasado el Gobierno no alcanzara la meta de reservas fijada en el programa.

Por este motivo, se espera que, para los números pasados, el FMI otorgue un “waiver”, un perdón, por no haber cumplido el objetivo, algo que está descontado por el mercado y los analistas económicos.

“Las compras de reservas del banco central han superado el mínimo del 5% del volumen diario de divisas la mayoría de los días. Por lo tanto, el proceso de acumulación de reservas ha comenzado a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo”, completó Kozack.

En ese marco fue que consideró que con estos “importantes esfuerzos” mejoren las perspectivas de un “acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y ayuden a Argentina a gestionar mejor los shocks”. Según las estimaciones de mercado, el Gobierno podría salir al mercado internacional a colocar deuda a mediados de este año.

Fuente: Ministerio de Economía

Si bien el FMI espera la salida al mercado, no dejó de citar el “plan B”: “estamos trabajando en estrecha colaboración con otros socios multilaterales y bilaterales para alcanzar estos objetivos comunes”, sobre el paquete impulsado por EE.UU. que suma al combo el financiamiento del Banco Mundial y el BID , además de los acuerdos de mercado como el REPO al que recurrió el Gobierno para terminar de cubrir el vencimiento con los bonistas del 9 de enero.

Misión del FMI a Argentina en febrero y bilateral en Davos

Los técnicos del FMI visitarán la Argentina en febrero para revisar las cuentas y cómo sigue el programa de reservas. Kozack detalló la agenda de Kristalina Georgieva, que la llevará de Kiev al Vaticano y luego a Davos, donde participará de la reunión del Foro Económico Mundial, donde coincidirá con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

Ante la posibilidad de que se produzca un encuentro en el marco del foro en Suiza, Kozack indicó que todavía no se terminó de cerrar la agenda. Desde el Gobierno nacional tampoco confirmaron hasta el momento si se producirá ese cónclave.

“Se espera que la segunda misión de revisión del programa se realice en febrero. Proporcionaremos más detalles a medida que acordamos las fechas. Y será entonces cuando se llevarán a cabo las discusiones sobre los objetivos y waivers”, enfatizó Kozack. “Estas discusiones se llevarán a cabo como parte de la misión de revisión”.

Presupuesto y la agenda de reformas

El FMI actualizará este lunes las proyecciones para la economía mundial en 2026. En la antesala, Kozack destacó que tras la contracción de la economía en 2024, se estima que se expandió en 2025 un 4,5%. “La inflación ha caído de tres dígitos en 2024 a alrededor del 30% a finales de 2025, el nivel más bajo en Argentina en ocho años”, dijo sobre el resultado conocido el martes.

Por otra parte, el FMI “celebró” la aprobación del Presupuesto de 2026 después de dos años. “Es consistente con un déficit cero para Argentina”, remarcaron. En ese marco, también le dieron el visto bueno al avance de la reforma laboral. Kozack lo describió como “los esfuerzos continuos para asegurar el apoyo a la legislación destinada a reducir la informalidad y aumentar la flexibilidad del mercado laboral”.

Como detalló El Cronista, hay puntos que todavía están pendientes de la negociación con el FMI que tendrá lugar en febrero, como la reforma tributaria, en el marco de la caída de ingresos que limita el margen de maniobra para bajar impuestos.

El FMI planteó que se debe cumplir el programa para “consolidar la estabilidad” y recordó que debe equilibrar “los objetivos de desinflación, estabilidad externa, crecimiento y empleo”.